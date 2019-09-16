Вантажівкам заборонять заїжджати до Києва з боку Борисполя



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Обмеження руху вантажівок повинно зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря в столиці та розвантажити рух

Заборона на в'їзд вантажівок почне діяти з 19 вересня з 7.00 до 10.00

Вантажівкам заїжджати до Києва з боку Борисполя заборонять. Машини не будуть пускати з 19 вересня щоранку з 7.00 до 10.00.

Таке рішення ухвалено на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що такі заходи повинні зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух.

«Обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі. Стан повітря у Києві моніторять постійно. Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС). Особлива увага приділена територіям, де спостерігається найбільша задимленість. Мова йде про житлові масиви на лівому березі столиці». – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Позняки накрило смогом (фото).

Нагадаємо, за минулий місяць поблизу Києва сталося понад 800 пожеж, що майже у 7 разів більше, ніж за аналогічний період у червні-липні. Рятувальники Києва співпрацюють із відповідними службами області, щоб спільними зусиллями подолати пожежі.

У вівторок, 10 вересня, жителі Голосіївського району Києва скаржилися на те, що вулиці огорнуло густим димом, а їдкий запах просочився у приміщення. Це задимлення пов'язано з пожежею на сміттєзвалищі в Обухівському районі Київської області.