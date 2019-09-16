У Києві пройде флешмоб «Велосипедом на роботу»



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На Майдані Незалежності буде проведено конкурс, у якому визначать три найчисельніші корпоративні велоколони

19 вересня на Майдані Незалежності учасників флешмобу чекатимуть з 8.00 до 10.00 сніданок із круасанами, фотозоною і конкурсами

У Києві у четвер, 19 вересня, офісних працівників запрошують взяти участь у флешмобі «Велосипедом на роботу» і заїхати перед роботою на Майдан Незалежності.

Як повідомили організатори заходу - ГО «Асоціація велосипедистів Києва», з 8:00 до 10:00 на учасників чекатиме сніданок із круасанами, фотозоною і конкурсами. Восени флешмоб проходить напередодні Всесвітнього дня без авто 22 вересня.

Як зазначають організатори, їзда на велосипеді не лише збільшує рівень гормонів щастя, підвищує життєвий тонус і продуктивність, але й покращує якість життя людей у місті.

«У рамках флешмобу «Велосипедом на роботу» заїхати перед роботою на Майдан Незалежності можна поодинці, разом із іншими учасниками зі свого району або разом із колегами у складі корпоративної колони», - йдеться у повідомленні.

На Майдані Незалежності буде проведено конкурс Best Corporate Team, у якому визначать 3 найчисельніші корпоративні велоколони, і конкурс на найкращий діловий лук серед усіх учасників та учасниць заходу.

Для участі в конкурсах потрібно зареєструватись: https://forms.gle/hmyYQgVKQiGSSoGz7.

Також можна приєднатись до волонтерської команди та допомогти на фініші: https://forms.gle/uDP9hWMRv8xLo3wH9.

Для тих, хто хоче спробувати їздити велосипедом на роботу чи навчання вперше, організатори підготували 10 порад, як спланувати свій щоденний веломаршрут.

Програма зустрічі «Велосипедом на роботу»:

7:00-07:30 – старт колон із різних районів Києва для тих, хто не хоче їхати поодинці;

8:00-8:30 – зустріч усіх на Майдані Незалежності, ранкова кава, спілкування, музика;

8:30-8:40 – обрання переможців конкурсів на найкращий діловий велосипедний «лук» та Best Corporate Team;

08:40-8:45 – традиційне спільне фото;

8:45-10:00 – дружнє спілкування за кавою.

Як повідомлялося, названо найпопулярніші серед велосипедистів дороги Києва.

До слова, визначено переможця інвестиційного конкурсу зі створення велосипедної мережі «bike-sharing» в Києві. Ним стало Товариство з обмеженою відповідальністю NextBike. Переможець інвестконкурсу зобов’язується створити мережу з 264 пунктів прокату із 2000 велосипедів.