Вартість будівництва Шулявського моста підскочила вище 1 млрд грн



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Будівництво Шулявського шляхопроводу здорожчало Фото: Пресслужба мера Києва

Вартість реконструкції транспортної розв’язки скориговано згідно з цінами станом на 13 серпня 2019 року

Мер Києва Віталій Кличко 7 жовтня підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського шляхопроводу зі збільшеною до 1,05 млрд грн кошторисною вартістю робіт.

Копія документу є у розпорядженні «Наших грошей».

Проект перезатверджено з урахуванням експертного звіту щодо розгляду проектної документації від 19 червня 2018 року та експертного звіту від 14 серпня 2019 року щодо розгляду кошторисної частини.

Розпорядженням затверджено вартість реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана (коригування) у цінах станом на 13 серпня 2019 року. Загальний кошторис становить 1,05 млрд грн, з яких 716 млн виділено на будівельні роботи, а решту - на устаткування та інші витрати.

У розпорядженні Кличка вказано, що станом на 1 серпня вже було виконано роботи з реконструкції на 60 млн грн. Це становило приблизно 10% від вартості підряду на реконструкцію 598,49 млн грн, який у червні 2018 року отримало ТОВ «Пiвнічно-український будiвельний альянс» з групи екснардепа Максима Микитася. По тому контракту станом на вересень 2019 року було перераховано передплату у розмірі 99,5%. Після чого будівництво мосту повністю припинилось, а Микитась заявив про вихід із будівельного бізнесу. НАБУ і САП повідомили Микитасю про підозру в іншій афері з квартирами для Нацгвардії, суд дозволив забудовнику вийти з-під арешту за 5,5 млн грн залогу.

10 вересня КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» і ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Укрбуд» уклали договір на 13,89 млн грн по коригуванню проекту реконструкції Шулявського мосту.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу. У зв’язку з цим 12 жовтня о 22:00 рух проспектом Перемоги буде перекрито до 5:00 14 жовтня. У цей час над проїжджою частиною проспекту встановлюватимуть прогін нового мосту.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.