Суд зобов’язав НАБУ взятися за будівництво Шулявського шляхопроводу документ



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Суд зобов'язав НАБУ внести відомості про кримінальні правопорушення під час будівництва Шулявського шляхопроводу

Слідчий суддя Антикорупційного суду розглянув скаргу на бездіяльність НАБУ

Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення під час будівництва Шулявського шляхопроводу у Києві.

Про це йдеться в ухвалі суду від 2 жовтня, яку опублікував нардеп Олександр Качура у Facebook.

Зокрема, зазначається, що слідчий суддя ВАКС А.Біцюк розглянув скаргу на бездіяльність НАБУ щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Зобов'язати уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за депутатським зверненням, підписаним Вахелем Юрієм Володимировичем», - йдеться в ухвалі.

Зазначається, що ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 2 жовтня у ЗМІ з'явилися повідомлення, що на будівництві Шулявського шляхопроводу не проводяться жодні роботи.

Після цього мер Києва Віталій Кличко перевірив, що відбувається на будівництві Шулявського шляхопроводу.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

29 липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення цеху заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року. Він також зазначив, що нарешті буде вирішене питання знесення 5-го цеху заводу «Більшовик», де мають зробити один зі з’їздів з нового моста.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.