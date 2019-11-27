«Ваш син потрапив у ДТП»: сумчанин ошукав київську пенсіонерку (фото)



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Затриманий - 31-річний мешканець Сумщини, який на даний час перебуває у статусі підсудного за розбійний напад Фото: Нацполіція

Під приводом «звільнення» сина від покарання за скоєння дорожньої пригоди зловмисник видурив у жінки чималу суму грошей

Столичні оперативники затримали мешканця Сумщини, який пограбував пенсіонерку.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, до чергової частини Дніпровського управління поліції звернулася жінка, яка повідомила, що стала жертвою шахрая. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, 82-річній пенсіонерці зателефонував невідомий та повідомив, що її син «вчинив автопригоду, у якій постраждала жінка, а згодом вона померла у лікарні». Тож, аби «винуватцю» уникнути кримінальної відповідальності, потрібно заплатити гроші поліцейським.

«Повіривши в історію, жінка передала незнайомцю, який прийшов до неї у зазначений час, усі грошові заощадження. Це – близько чотирьох тисяч доларів США та дев’ять тисяч гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів ми затримали зловмисника у момент, коли він через термінал самообслуговування пересилав гроші. Під час поверхневого огляду у нього вилучили частину грошей, а також чеки з валютних операцій», – зазначив начальник управління.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився – 31-річний мешканець Сумщини, який на даний час перебуває у статусі підсудного за розбійний напад в Оболонському районі столиці.

«Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, це – шахрайство. Судом вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Також ми перевіряємо причетність затриманого до аналогічних злочинів на території міста Києва», - додав Кузьмін.