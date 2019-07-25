Вбивство 18-річної дівчини у Києві: у поліції розповіли подробиці



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У квартирі слідчо-оперативна група провела огляд, працювали також судово-медичний експерт, криміналісти, кінологи зі службовим собакою Фото: Нацполіція

Поліцейські у Полтаві затримали підозрюваного у вбивстві дівчини у столичній квартирі

У квартирі в Голосіївському районі Києва знайдено тіло дівчини із ножовими пораненнями.

Як інформує пресслужба поліції Києва, за допомогою до правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що його 18-річна донька, яка живе і навчається у Києві, не виходить на зв'язок. У Голосіївському управлінні поліції зареєстрували інформацію та виїхали на адресу, яку вказав заявник.

Прибувши на місце, поліцейські помітили, що двері квартири незамкнені. Відчинивши їх, правоохоронці побачили на підлозі тіло дівчини із численними ножовими пораненнями. Слідчо-оперативна група провела огляд, працювали також судово-медичний експерт, криміналісти, кінологи зі службовим собакою.

За даним фактом слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Завдяки оперативно проведеним заходам і невідкладним слідчим діям (зібрані покази свідків, вилучені записи з камер відеонагляду тощо) поліцейські встановили особу можливого підозрюваного і почали його пошуки. Оскільки правоохоронці мали інформацію, що він може переховуватися у Полтаві, орієнтування було передане місцевим поліцейським. Також у Полтаву виїхали столичні оперативники.

«Сьогодні хлопця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і доставляють до Києва, де слідчі будуть проводити з ним слідчі дії. Що характерно: він, ще коли поліцейським не було відомо про вбивство дівчини, разом із батьками та адвокатом прибув у полтавську поліцію і написав заяву про те, що у Києві на нього був здійснений напад. Однак є достатньо речових доказів щодо його причетності до цього злочину. Нині він надає перші пояснення, згодом ми з’ясуємо мотив вбивства і обставини цієї події. За погодженням із прокурором йому буде оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства та обрано міру запобіжного заходу», - розповів начальник Головного управління поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

У квартирі, де сталося вбивство, правоохоронці вилучили його одяг зі слідами крові, які він намагався запрати, а в помешканні, де він жив, проводять невідкладний обшук.

Попередньо відомо, що хлопець і дівчина познайомили у Полтаві, товаришували. Що сталося між ними у квартирі – встановить слідство. За вчинення умисного вбивства 18-річному мешканцю Полтави загрожує до 15-ти років позбавлення волі.