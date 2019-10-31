Вбивство співробітника Адміністрації президента: нападник постав перед судом



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Тіло чоловіка було виявлено на вулиці Багговутівській у Києві Фото: Інформатор

Підозрюваним у нападі є 34-річний громадянин Вірменії

Київською місцевою прокуратурою №10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянина Республіки Вірменія, котрий обвинувачується у вчиненні розбійного нападу на мешканця столиці, співробітника Адміністрації президента України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, 13 березня 2019 року близько 23:50, перебуваючи на вул. Багговутівській у Києві, 34-річний підозрюваний разом із ще одним зловмисником, особа якого на даний час не встановлена, вчинили напад на киянина з метою заволодіння його майном.

Зловмисники нанесли потерпілому не менше чотирьох ударів в область голови, внаслідок чого потерпілий впав на землю. Після цього заволоділи особистими речами потерпілого, а саме мобільним телефоном та банківською карткою, і втекли з місця вчинення злочину.

Тіло потерпілого зранку 14 березня виявили перехожі.

За результатами слідства правоохоронцям вдалося встановити та затримати одного з нападників. Обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу) скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Матеріали відносно іншого нападника виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Нагадаємо, 14 березня в Шевченківському районі столиці виявили мертвого чоловіка. Закривавлене тіло лежало на вулиці Багговутівській прямо біля воріт церкви.

Згодом з’ясувалося, що знайдено мертвим головного консультанта Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександра Бухтатого.