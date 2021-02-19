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    Біля офісу НАБУ у дипломата з Нідерландів вкрали велосипед

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    Дипломат написав заяву в поліцію про викрадений велосипед&nbsp; - Біля офісу НАБУ у дипломата з Нідерландів вкрали велосипед
    Дипломат написав заяву в поліцію про викрадений велосипед 
    Фото: Lodewijk Smoor

    Тиждень тому дипломат розповідав, як у Києві безпечно пересуватися велосипедом

    У центрі Києва невідомі вкрали велосипед у співробітника посольства Нідерландів в Україні. Транспортний засіб востаннє бачили перед будівлею Національного антикорупційного бюро.

    Як написав перший секретар нідерландського посольства Лодевейк Смур (Lodewijk Smoor) на своїй сторінці в Facebook, зимовий велосипед вкрали в його колеги.

    «Одному (колезі - ред.) пощастило менше, ніж мені. Його велосипед востаннє бачили перед Національним антикорупційним бюро в понеділок. Всі, хто це бачив, дайте мені знати», - написав дипломат.

    У коментарях до свого допису він додав, що дипломат написав заяву в поліцію.

    «Після публікації посольства Нідерландів в Україні в Facebook стало багато уваги до зимового катання на велосипеді. Ось ще двоє колег по спорту, які їдуть на роботу на велосипеді», - додав Смур.

    Тиждень тому, 12 лютого, посольство Нідерландів в Україні зробило публікацію, в якій перший секретар посольства Лодевейк Смур показав і розповів чудовою українською мовою, як у Києві зручно і безпечно пересуватися велосипедом.Навіть, не зважааючи на зиму.

    Публікацію було зроблено, бо в другу п'ятницю лютого у світі відзначають зимовий день «Велосипедом на роботу».



    Теги: Київ дипломатія НАБУ Нідерланди викрадення пограбування посольство велосипед
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