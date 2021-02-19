Біля офісу НАБУ у дипломата з Нідерландів вкрали велосипед

Тиждень тому дипломат розповідав, як у Києві безпечно пересуватися велосипедом

У центрі Києва невідомі вкрали велосипед у співробітника посольства Нідерландів в Україні. Транспортний засіб востаннє бачили перед будівлею Національного антикорупційного бюро.

Як написав перший секретар нідерландського посольства Лодевейк Смур (Lodewijk Smoor) на своїй сторінці в Facebook, зимовий велосипед вкрали в його колеги.

«Одному (колезі - ред.) пощастило менше, ніж мені. Його велосипед востаннє бачили перед Національним антикорупційним бюро в понеділок. Всі, хто це бачив, дайте мені знати», - написав дипломат.

У коментарях до свого допису він додав, що дипломат написав заяву в поліцію.

«Після публікації посольства Нідерландів в Україні в Facebook стало багато уваги до зимового катання на велосипеді. Ось ще двоє колег по спорту, які їдуть на роботу на велосипеді», - додав Смур.

Тиждень тому, 12 лютого, посольство Нідерландів в Україні зробило публікацію, в якій перший секретар посольства Лодевейк Смур показав і розповів чудовою українською мовою, як у Києві зручно і безпечно пересуватися велосипедом.Навіть, не зважааючи на зиму.

Публікацію було зроблено, бо в другу п'ятницю лютого у світі відзначають зимовий день «Велосипедом на роботу».







