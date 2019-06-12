Зросло число загиблих через пожежу в одеській психлікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я сталася пожежа

У лікарні помер 90-річний чоловік

Кількість загиблих після пожежі в Одеській психіатричній лікарні, яка сталася 10 червня, зросла до семи.

Ще один потерпілий помер у лікарні після пожежі, повідомляє 12 червня ТСН.

До лікарні чоловіка привезли непритомним з опіком дихальних шляхів. Зусиллями медиків 90-річний пацієнт прийшов до тями, почав розмовляти і навіть їсти. Згодом серце чоловіка не витримало.

Працівники психлікарні, де сталася пожежа, спілкуватися на камеру відмовляються. Вони обурюються чутками, що того вечора у відділенні пили алкоголь. Це наклеп, стверджують дві жінки, які чергували в ніч пожежі в згорілій будівлі.

У ту ніч загинула їхня колега медсестра Юлія Нікіта. Вона отруїлася чадним газом, коли рятувала пацієнтів. Завтра її ховатимуть. Син загиблої каже, що мати вона працювала медсестрою все життя, останні півтора року у центрі психічного здоров'я.

Слідчі встановили, що займання сталося в господарчій споруді. Там персонал сушив білизну, а пацієнти курили. Проте у лікарні переконують, що слідкують, аби хворі не мали сірників та запальничок.

Зазначається, що півтора місяці тому у лікарні, але в іншому відділенні, теж була пожежа. Зайнялось тоді через пацієнта, який підпалив матрац власною запальничкою.

Нагадаємо, ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я сталася пожежа. Внаслідок пожежі четверо людей загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах.

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

За фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я розпочаті кримінальні провадження.

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману терміново створити державну комісію з розслідування пожежі у психлікарні в Одесі.