Пожежа в одеській психлікарні: кількість жертв зросла до семи



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Наслідки пожежі у психлікарні в Одесі Фото: Думская

В лікарні померла одна людина з госпіталізованих

Кількість загиблих в результаті пожежі, що сталася ввечері 10 червня в психіатричній лікарні в Одесі, зросла до семи.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, 11 червня в лікарні померла одна людина з госпіталізованих.

В Одеській області сьогодні, 12 червня, оголошено днем жалоби за загиблими під час пожежі в обласному медичному центрі психічного здоров’я.

Нагадаємо, 10 червня о 21:44 у Суворовському районі Одеси по вул. Академіка Воробйова, 9 виникло загоряння даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської облради на площі 500 м2. О 23:19 пожежу було ліквідовано.

Всього тоді загинуло 6 осіб, було госпіталізовано 5 осіб.

Імена загиблих:

Марія Пастернак (85 років);

Семен Клапчук (85 років);

Лідія Поровкова (84 років);

Галина Тодорова (82 роки);

Михайло Лазарєв (91 рік);

медсестра Юлія Нікітіна (55 років).

До початку пожежі в корпусі № 7 перебувало 52 хворих та 3 медпрацівники (загалом 55 чоловік), із них 43 пацієнта було евакуйовано та розміщено по відділенням лікарні.

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їхні тіла направлені на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, за фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, внаслідок якої загинули шестеро людей, розпочаті кримінальні провадження.

Загорання в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, де внаслідок пожежі загинули шестеро людей, виникло на даху.