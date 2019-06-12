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    Пожежа в одеській психлікарні: кількість жертв зросла до семи

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    Наслідки пожежі у психлікарні в Одесі - Пожежа в одеській психлікарні: кількість жертв зросла до семи
    Наслідки пожежі у психлікарні в Одесі
    Фото: Думская

    В лікарні померла одна людина з госпіталізованих

    Кількість загиблих в результаті пожежі, що сталася ввечері 10 червня в психіатричній лікарні в Одесі, зросла до семи.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

    За інформацією рятувальників, 11 червня в лікарні померла одна людина з госпіталізованих.

    В Одеській області сьогодні, 12 червня, оголошено днем жалоби за загиблими під час пожежі в обласному медичному центрі психічного здоров’я.

    Нагадаємо, 10 червня о 21:44 у Суворовському районі Одеси по вул. Академіка Воробйова, 9 виникло загоряння даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської облради на площі 500 м2. О 23:19 пожежу було ліквідовано.

    Всього тоді загинуло 6 осіб, було госпіталізовано 5 осіб.

    Імена загиблих: 

    • Марія Пастернак (85 років);
    • Семен Клапчук (85 років);
    • Лідія Поровкова (84 років);
    • Галина Тодорова (82 роки);
    • Михайло Лазарєв (91 рік);
    • медсестра Юлія Нікітіна (55 років).

    До початку пожежі в корпусі № 7 перебувало 52 хворих та 3 медпрацівники (загалом 55 чоловік), із них 43 пацієнта було евакуйовано та розміщено по відділенням лікарні.

    Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їхні тіла направлені на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані.

    Нагадаємо, за фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, внаслідок якої загинули шестеро людей, розпочаті кримінальні провадження.

    Загорання в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, де внаслідок пожежі загинули шестеро людей, виникло на даху.

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