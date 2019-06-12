Пожежа в одеській психлікарні: кількість жертв зросла до семи
В лікарні померла одна людина з госпіталізованих
Кількість загиблих в результаті пожежі, що сталася ввечері 10 червня в психіатричній лікарні в Одесі, зросла до семи.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За інформацією рятувальників, 11 червня в лікарні померла одна людина з госпіталізованих.
В Одеській області сьогодні, 12 червня, оголошено днем жалоби за загиблими під час пожежі в обласному медичному центрі психічного здоров’я.
Нагадаємо, 10 червня о 21:44 у Суворовському районі Одеси по вул. Академіка Воробйова, 9 виникло загоряння даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської облради на площі 500 м2. О 23:19 пожежу було ліквідовано.
Всього тоді загинуло 6 осіб, було госпіталізовано 5 осіб.
Імена загиблих:
- Марія Пастернак (85 років);
- Семен Клапчук (85 років);
- Лідія Поровкова (84 років);
- Галина Тодорова (82 роки);
- Михайло Лазарєв (91 рік);
- медсестра Юлія Нікітіна (55 років).
До початку пожежі в корпусі № 7 перебувало 52 хворих та 3 медпрацівники (загалом 55 чоловік), із них 43 пацієнта було евакуйовано та розміщено по відділенням лікарні.
Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їхні тіла направлені на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані.
Нагадаємо, за фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, внаслідок якої загинули шестеро людей, розпочаті кримінальні провадження.
Загорання в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, де внаслідок пожежі загинули шестеро людей, виникло на даху.