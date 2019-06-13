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    Події в Україні

    У Полтавській області на ходу загорівся автобус з пасажирами

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    Зайнявся автобус сполученням Горішні Плавні-Кобеляки. - У Полтавській області на ходу загорівся автобус з пасажирами
    Зайнявся автобус сполученням Горішні Плавні-Кобеляки.
    Фото: Нацполіція

    Всі пасажири встигли покинути салон і відійти на безпечну відстань

    У селі Оленівка Полтавської області під час руху загорівся маршрутний автобус.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Зазначається, що зайнявся автобус сполученням Горішні Плавні-Кобеляки.

    Випадок стався у середу, 12 червня. В автобусі їхали 25 пасажирів. Всі вони встигли покинути салон і відійти на безпечну відстань.

    Ніхто не постраждав, попередня версія - замикання електропроводки.

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    До слова, ввечері у вівторок шкільний автобус врізався ззаду у фуру на автомагістралі на сході Чехії, в результаті поранення дістали щонайменше 18 осіб.

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