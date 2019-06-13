У Полтавській області на ходу загорівся автобус з пасажирами



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Зайнявся автобус сполученням Горішні Плавні-Кобеляки. Фото: Нацполіція

Всі пасажири встигли покинути салон і відійти на безпечну відстань

У селі Оленівка Полтавської області під час руху загорівся маршрутний автобус.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що зайнявся автобус сполученням Горішні Плавні-Кобеляки.

Випадок стався у середу, 12 червня. В автобусі їхали 25 пасажирів. Всі вони встигли покинути салон і відійти на безпечну відстань.

Ніхто не постраждав, попередня версія - замикання електропроводки.

До слова, ввечері у вівторок шкільний автобус врізався ззаду у фуру на автомагістралі на сході Чехії, в результаті поранення дістали щонайменше 18 осіб.