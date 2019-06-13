У Полтавській області на ходу загорівся автобус з пасажирами
Зайнявся автобус сполученням Горішні Плавні-Кобеляки.
Фото: Нацполіція
Всі пасажири встигли покинути салон і відійти на безпечну відстань
У селі Оленівка Полтавської області під час руху загорівся маршрутний автобус.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що зайнявся автобус сполученням Горішні Плавні-Кобеляки.
Випадок стався у середу, 12 червня. В автобусі їхали 25 пасажирів. Всі вони встигли покинути салон і відійти на безпечну відстань.
Ніхто не постраждав, попередня версія - замикання електропроводки.
До слова, ввечері у вівторок шкільний автобус врізався ззаду у фуру на автомагістралі на сході Чехії, в результаті поранення дістали щонайменше 18 осіб.