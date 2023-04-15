Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Варшава призупиняє імпорт сільгосппродукції з України. Київ відреагував

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Варшава призупиняє імпорт сільгосппродукції з України. Київ відреагував
Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що «шкодує» через рішення Варшави тимчасово обмежити експорт сільгосппродукції з України
фото з відкритих джерел

Під заборону ввозу потрапили 18 найменувань сільгосптоварів

Уряд Польщі ухвалив тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Відповідну постанову підписав у суботу, 15 квітня, міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда.

«Відповідно до директивного рішення Ради міністрів, я щойно підписав Постанову про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України», –  написав польський урядовець у соцмережі Twitter.

Згідно з ухваленим рішенням, під заборону ввозу потрапили 18 найменувань сільгосптоварів, зокрема молоко, яйця, городина, м'ясо, продукти бджільництва та інші товари.

У Києві шкодують через рішення Варшави й сподіваються на компроміси

Тим часом, міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що «шкодує» через рішення Варшави тимчасово обмежити експорт сільгосппродукції з України в/та через територію Польщі.

«Мінагрополітики завжди виступало й виступає за відкриту, конструктивну і взаємовигідну співпрацю відповідно до Угод про асоціацію та вільну торгівлю між Україною та ЄС. Рішення польської сторони протирічать нашим домовленостям», –  йдеться в заяві відомства.

Також в українському відомстві наголошують, що «завжди з розумінням» ставились до ситуацій в польському агросекторі й намагалися реагувати відповідним чином, зокрема, уклавши минулого тижня угоду з польською стороною про транзит окремих видів зернових і олійних культур.

«Ми розуміємо, що у польських фермерів склалась складна ситуація, проте наголошуємо, що зараз найскладніша ситуація у фермерів України», – йдеться в заяві.

Згодом, цього дня міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський розповів в етері телемарафону «Єдині новини», що на переговорах про експорт української сільгосппродукції, що заплановані на 17 квітня, Україна і Польща розглянуть раніше досягнуті домовленості, зокрема щодо проходження деяких видів сільгосппродукції через територію Польщі виключно транзитом. 

«Ми сподіваємося на конструктив у переговорах у понеділок. Сподіваємося домогтися згоди з урахуванням тих тісних, близьких і сильних стосунків, які у нас (України та Польщі - Ред.) склалися останнім часом», – сказав український міністр.

Нагадаємо, Польща призупинила експорт українського збіжжя принаймні до липня. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський в етері TVP Info.

Окрім цього, Міністерство сільського господарства Словаччини розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

Також, в Угорщині продовжують блокувати експорт українського зерна. Так, експерти Національного управління безпеки харчового ланцюга (Nébih), що працює спільно із Міністерством сільського господарства Угорщини, знищили 29 т української кукурудзи, в якій, нібито, виявили забруднення. 

Теги: Київ експорт імпорт продукти Мінагрополітики зерно Україна Варшава

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максим Білявський
Експорт електроенергії допоможе ліквідувати дефіцит коштів в 20 млрд грн на енергоринку – «Центр Разумкова»
1 квiтня, 13:27
Компенсація за зруйноване та пошкоджене житло: Зеленський підписав закон
Компенсація за зруйноване та пошкоджене житло: Зеленський підписав закон
17 березня, 19:55
Британська гармата L119 із 155-ти мм. калібром
Залужний показав роботу британських гармат L119 на полі бою (відео)
2 квiтня, 00:48
Кому дозволено проходити військову службу за місцем проживання: відповідь адвоката (відео)
Кому дозволено проходити військову службу за місцем проживання: відповідь адвоката (відео)
31 березня, 05:20
Вартість квадратних метрів у столиці наразі у середньому на 20% нижча, ніж до війни
Житло у Києві стало доступнішим: як змінилися ціни на нерухомість
3 квiтня, 02:00
Московська церква відмовляється звільняти будівлі Києво-Печерської лаври
Недопуск комісії Мінкульту в Лавру: столична поліція відкрила справу
3 квiтня, 16:24
У злитих документах є плани щодо контрнаступу України
Україна змінила воєнні плани після витоку документів Пентагону – CNN
10 квiтня, 06:14
До 1 травня українці повині оплатити заборгованність за компослугами, щоб розраховувати на отримання субсидій
Українцям відмовлять у призначенні субсидії. Названо причини та як цього уникнути
12 квiтня, 03:49
РФ проводить кампанія русифікації в Україні
Кремлівська кампанія русифікації обертається проти РФ – ISW
13 квiтня, 07:10

Економіка

Варшава призупиняє імпорт сільгосппродукції з України. Київ відреагував
Варшава призупиняє імпорт сільгосппродукції з України. Київ відреагував
Німеччина закликала ввести санкції щодо атомної енергетики РФ
Німеччина закликала ввести санкції щодо атомної енергетики РФ
Україна отримає додаткову макрофінансову допомогу від G7: деталі
Україна отримає додаткову макрофінансову допомогу від G7: деталі
У техніці РФ з'являється дедалі більше китайської електроніки
У техніці РФ з'являється дедалі більше китайської електроніки
Китай купив крадену українську мідь у РФ – Reuters
Китай купив крадену українську мідь у РФ – Reuters
Коли Україна купуватиме газ спільно з Європою. Озвучено дату
Коли Україна купуватиме газ спільно з Європою. Озвучено дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Китай відмовив Блінкену у візиті: названо причину
34K
Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем
29K
Кому потрібно замінити водійське посвідчення: роз'яснення МВС
20K
П'ятирічний автор фрази «Скоро вже буде Паска» показав своє господарство (відео)
16K
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Пригожин закликає Путіна завершити «спецоперацію»

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Вчора, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Вчора, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Вчора, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Вчора, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
13 квiтня, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту