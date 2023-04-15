Варшава призупиняє імпорт сільгосппродукції з України. Київ відреагував

Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що «шкодує» через рішення Варшави тимчасово обмежити експорт сільгосппродукції з України

Під заборону ввозу потрапили 18 найменувань сільгосптоварів

Уряд Польщі ухвалив тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Відповідну постанову підписав у суботу, 15 квітня, міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда.

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«Відповідно до директивного рішення Ради міністрів, я щойно підписав Постанову про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України», – написав польський урядовець у соцмережі Twitter.

Zgodnie kierunkową decyzją Rady Ministrów właśnie podpisałem Rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.@MorawieckiM @pisorgpl @MRiTGOVPL@MRiRW_GOV_PL @MF_GOV_PL pic.twitter.com/vHjhFCeOek Будь ласка, читайте текст після реклами April 15, 2023

Згідно з ухваленим рішенням, під заборону ввозу потрапили 18 найменувань сільгосптоварів, зокрема молоко, яйця, городина, м'ясо, продукти бджільництва та інші товари.

У Києві шкодують через рішення Варшави й сподіваються на компроміси

Тим часом, міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що «шкодує» через рішення Варшави тимчасово обмежити експорт сільгосппродукції з України в/та через територію Польщі.

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«Мінагрополітики завжди виступало й виступає за відкриту, конструктивну і взаємовигідну співпрацю відповідно до Угод про асоціацію та вільну торгівлю між Україною та ЄС. Рішення польської сторони протирічать нашим домовленостям», – йдеться в заяві відомства.

Також в українському відомстві наголошують, що «завжди з розумінням» ставились до ситуацій в польському агросекторі й намагалися реагувати відповідним чином, зокрема, уклавши минулого тижня угоду з польською стороною про транзит окремих видів зернових і олійних культур.

«Ми розуміємо, що у польських фермерів склалась складна ситуація, проте наголошуємо, що зараз найскладніша ситуація у фермерів України», – йдеться в заяві.

Згодом, цього дня міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський розповів в етері телемарафону «Єдині новини», що на переговорах про експорт української сільгосппродукції, що заплановані на 17 квітня, Україна і Польща розглянуть раніше досягнуті домовленості, зокрема щодо проходження деяких видів сільгосппродукції через територію Польщі виключно транзитом.

«Ми сподіваємося на конструктив у переговорах у понеділок. Сподіваємося домогтися згоди з урахуванням тих тісних, близьких і сильних стосунків, які у нас (України та Польщі - Ред.) склалися останнім часом», – сказав український міністр.

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Нагадаємо, Польща призупинила експорт українського збіжжя принаймні до липня. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський в етері TVP Info.

Окрім цього, Міністерство сільського господарства Словаччини розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

Також, в Угорщині продовжують блокувати експорт українського зерна. Так, експерти Національного управління безпеки харчового ланцюга (Nébih), що працює спільно із Міністерством сільського господарства Угорщини, знищили 29 т української кукурудзи, в якій, нібито, виявили забруднення.