Венеційська комісія надала 20 сторінок зауважень до законопроєкту про столицю

Віталій Кличко попереджає, що законопроєкт про столиці може зруйнувати систему управління Києвом

Для ухвалення якісного законопроєкту про столицю влада повинна прислухатися до міжнародних партнерів та доопрацювати його. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на Київському безпековому форумі, повідомляє Укрінформ.

«Я звертався до вищого керівництва, звертаюся до всіх. На 20 сторінок прийшло зауваження від Венеційської комісії, багато зауважень від наших міжнародних, європейських партнерів. Якщо ми хочемо якісний законопроєкт, який відповідає ключовим європейським принципам, якщо ми хочемо побудувати європейську країну і столицю, ми повинні прислухатися і ретельно доопрацювати цей законопроєкт, з яким місто Київ і Україна далі буде жити», – зазначив Кличко.

За його словами, на сьогодні існують великі ризики, що «цей закопроєкт, який дуже швидко хочуть проштовхнути, – зруйнує систему управління містом».

«Я не хочу перебільшувати, але від Києва, від серця України залежить спокій, залежить розвиток кожного міста, містечка, селища, тому що Київ локомотив, і він показує приклад всім іншим містам і регіонам України», – додав міський голова.

Мер Києва зауважив, що сьогодні відбуваються спроби згорнути реформу децентралізації та обмежити повноваження місцевого самоврядування.

«Тільки завдяки активній позиції Асоціації міст вдалось відхилити проект змін до Конституції України, запропонований провладною командою в 2019 році. Втім, після «доопрацювання» він повернувся з тими ж самими недоліками. Наприклад, він передбачає право парламенту та президента позбавляти місцеве самоврядування повноважень. І передавати їх префектам, призначеним президентом. Префекти отримують повноваження зупиняти виконання рішень органів місцевого самоврядування. А президент – зупиняти діяльність місцевих рад та голів, обраних мешканцями громад. Тій самій логіці централізації влади відповідає і законопроект про столицю, який намагаються без обговорення швидко протягнути. Якщо ми хочемо якісний законопроект, який відповідає ключовим європейським принципам, якщо ми будуємо європейську країну і європейську столицю, ми повинні врахувати зауваження європейських партнерів та ретельно доопрацювати законопроект», – підкреслив Кличко.

Він зазначив, що центральну владу, турбують не проблеми ефективного самоврядування і потреби громадян, а концентрація власних повноважень.

Нагадаємо, 18 листопада Верховна Рада України планувала розглянути законопроєкт «Про столицю», за яким міський голова Києва, зберігаючи посаду мера, буде позбавлений очільництва Київською міською адміністрацією. Проте, опозиція заблокувала розгляд законопроєкту про столицю за спеціальною скороченою процедурою.

У підсумку Верховна Рада України відклала законопроєкт до наступного пленарного тижня.

Мер Києва Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду.

Верховна Рада може ухвалити в другому читанні законопроєкт №2143-3 «Про місто Київ - столицю України» на останньому пленарному тижні цього року 14-17 грудня.

Читайте також: