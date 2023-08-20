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Вибух у центрі МВС на Київщині: загинули четверо людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибух у центрі МВС на Київщині: загинули четверо людей
Пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС
фото: ДСНС України

Причиною вибухів стала експертиза вибухонебезпечних предметів

Внаслідок вибуху в приміщенні МВС у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району на Київщині 19 серпня і пожежі у складському приміщенні загинули чотири працівника експертної служби Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Про це повідомила «Суспільному» речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні. Місцеві розповідають, що чули приблизно 20 вибухів.

Причиною вибухів стала експертиза вибухонебезпечних предметів працівників ДНДКЦ, де відбулася детонація, додав голова МВС Клименко.

Нагадаємо, на Кільцевій дорозі Києва зранку 19 серпня пролунали вибухи, хоча повітряної тривоги не оголошували. Піднявся великий стовп чорного диму.

Згодом ДСНС повідомила, що у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні.

Теги: пожежа Ігор Клименко експертиза

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