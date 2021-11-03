Антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії (відео)

Олена Фаіст і Олександр Надьожа на акції антивакцинаторів у Києві

Антивакцинаторка в центрі Києва заявила, що українці та росіяни – один народ

У мітингу антивакцинаторів у Києві взяли участь блогерка, керівник організації STOP Fake Pandemic Олена Фаіст і Олександр Надьожа, які називають українців та росіян «братами-слов’янами».

У відео, що з’явилося у соцмережі, Фаіст заявляє, що потрібно Україні «дружити» з Росією.

«Ми брати слов'яни!», «Єдиний народ!», «Це штучна війна, якої насправді немає!» – такі гасла вона виголошувала під парламентом.

Фаіст також відкрито заявляє, що отримує фінансування з Росії на свої акції проти вакцинації.

Надьожа раніше був помічений у зв’язках із колишньою проросійською організацією «Боротьба», яка у 2014 році організовувала «антимайдан» та «народні референдуми» на Донбасі.

Як повідомлялося, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стоять з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

Вони вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та скасувати обов’язкове носіння масок.

У центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту.