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    Антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії (відео)

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    Олена Фаіст і Олександр Надьожа на акції антивакцинаторів у Києві - Антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії (відео)
    Олена Фаіст і Олександр Надьожа на акції антивакцинаторів у Києві
    Фото: скріншот із відео

    Антивакцинаторка в центрі Києва заявила, що українці та росіяни – один народ

    У мітингу антивакцинаторів у Києві взяли участь блогерка, керівник організації STOP Fake Pandemic Олена Фаіст і Олександр Надьожа, які називають українців та росіян «братами-слов’янами».

    У відео, що з’явилося у соцмережі, Фаіст заявляє, що потрібно Україні «дружити» з Росією.

    «Ми брати слов'яни!», «Єдиний народ!», «Це штучна війна, якої насправді немає!» – такі гасла вона виголошувала під парламентом.

    Фаіст також відкрито заявляє, що отримує фінансування з Росії на свої акції проти вакцинації.

    Надьожа раніше був помічений у зв’язках із колишньою проросійською організацією «Боротьба», яка у 2014 році організовувала «антимайдан» та «народні референдуми» на Донбасі.

    Як повідомлялося, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стоять з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

    Вони вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та скасувати обов’язкове носіння масок.

    У центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту.

    Теги: Росія Київ протести у Києві вакцинація коронавірус
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    Антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії (відео)