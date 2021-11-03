Плюс тисяча смертей щодоби. Аналітик порівняв поточну і допандемічну «летальну» статистику України
Показники осінньої смертності за 2021 рік та за 2015-2019 роки суттєво різняться
Згідно з дашбордом «Економіка карантину» 21 жовтня в Україні померло 2769 людей. За п’ять років 2015–2019 в середньому у жовтні помирало 1607 людей на день. На це звернув увагу у Facebook аналітик Євген Істребін.
«Судячи з дашборду, ми маємо перевищення середньодобової смертності в третій декаді жовтня понад 1000 смертей щодня. У торішньому жовтні зростання смертності було +18,5% (9200 додаткових смертей). У листопаді 2020 року зростання смертності було +30,6% (14863 додаткові смерті)», – зазначив аналітик.
Він також додав, що навіть не хочеться думати, який буде цей жовтень та листопад, «але 1000 додаткових смертей щодня це трагедія усієї країни».
Як відомо, Україна у трійці лідерів за добовою смертністю від коронавірусу.
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус понад 23 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.
Як повідомлялося, ВООЗ заявила про зростання кількості померлих через коронавірус.
До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.