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Росія атакувала енергооб’єкти України: Галущенко повідомив, де найскладніша ситуація

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія атакувала енергооб’єкти України: Галущенко повідомив, де найскладніша ситуація
Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Київській, Одеській та Вінницькій областях
фото: Володимир Зеленський/Твіттер

Українській ППО вдалось збити велику кількість ракет, однак, на жаль, є влучання

Внаслідок масованої ракетної атаки Росії по території України, постраждали об'єкти енергетики. Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Київській, Одеській та Вінницькій областях. Про це повідомив голова Міністерства енергетики України Германа Галущенка.

«Нашій ППО вдалось збити велику кількість ракет, однак, на жаль, влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури все ж є, внаслідок чого було запроваджено аварійні відключення», – уточнив Галущенко.

Найскладніша ситуація спостерігається в:

  • Київській;
  • Одеській;
  • Вінницькій областях.

«Енергетики працюють, аби якнайскоріше відновити енергопостачання», - додає міністр.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомили про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

Згодом стало відомо, що окупанти сьогодні вдарили ракетами по Києву. Також відомо про приліт на Вінниччині та на Одещині.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

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Теги: окупанти енергетика міністр війна обстріл електроенергія Герман Галущенко тривога

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