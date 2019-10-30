З 1 листопада на київських дорогах можна розганятися лише до 50 км/год



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Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах

З 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва становитиме 50 км/год.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год:

просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)

Наддніпрянське шосе

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

«Зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 №1739/5803 «Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год у період з 01 квітня до 01 листопада». Враховуйте цю інформацію, коли вирушатимете в дорогу», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Київська міська рада прийняла рішення щодо збільшення швидкості до 80 км/год на окремих вулицях та дорогах міста Києва в період з квітня до жовтня. Проект рішення був розроблений Департаментом транспортної інфраструктури КМДА спільно з Патрульною поліцією міста Києва. Рішення реалізовано на 7 вулицях, ще на 10 вулицях тривають роботи із підготовки до запровадження такого швидкісного режиму.

Столична влада планує розширити перелік доріг, де буде дозволена швидкість руху 80 км/год.

До слова, Верховна Рада ввела штраф до 850 грн за порушення норм перевезення дітей.

Так, вводиться штраф за порушення правил перевезення дітей в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 510 грн. Повторне подібне порушення протягом одного року спричинить штраф в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 грн.