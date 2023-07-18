«Відмили» 5 млрд грн підпільного казино. Керівники одного з банків Києва отримали підозри

Для реалізації злочинної схеми керівники банку створили понад 20 підконтрольних фірм

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації коштів, одержаних від діяльності тіньового грального бізнесу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Слідство встановило, що до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва, які за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії легалізували майже 5 млрд грн.

«Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення акаунтів. У призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг», – йдеться в повідомленні.

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З кожної транзакції організатори мали відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких – його співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Зазнається, що в березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.

Згодом Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію з 7 березня 2023 року Айбокс Банку, 37-го за розміром активів із 66 українських банків, у зв'язку з низкою порушень, серед яких сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру та недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.