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БЕБ закрили нелегальне казино та гральні заклади на Київщині (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
БЕБ закрили нелегальне казино та гральні заклади на Київщині (фото)
Ігрові зали розташовувалися в різних приміщеннях – житлових будинках на перших поверхах, МАФах та приховували свою діяльність
фото: БЕБ

Детективи БЕБ вилучили готівку в сумі 100 тис. грн

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили та зупинили діяльність підпільного казино та семи гральних закладів у Білій Церкві, що на Київщині. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Ігрові зали розташовувалися в різних приміщеннях – житлових будинках на перших поверхах, МАФах тощо. Свою діяльність вони приховували та відкривалися для перевірених клієнтів по дзвінку. Надання послуг закладів відбувалося з порушенням комендантської години.

Працівники БЕБ навідалися до нелегального казино на Київщині
Працівники БЕБ навідалися до нелегального казино на Київщині
фото: БЕБ

Співробітники БЕБ провели обшуки за вісьма адресами, під час яких вилучили близько 100 комплектів комп’ютерної техніки, столи для гри у покер, гральні карти та фішки, пристрої для перерахунку грошових коштів, документи та чорнові записи, та готівку в сумі 100 тис. грн. Це майно використовувалося у незаконній діяльності, його долучено до доказової бази.

БЕБ закрили нелегальне казино та гральні заклади на Київщині (фото) фото 1
Знахідки БЕБ
Знахідки БЕБ
фото: БЕБ

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 203 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України при оперативному супроводженні працівників Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Зазначимо, що з метою законодавчого врегулювання провадження діяльності грального бізнесу в Україні Верховна Рада у липні 2020 року ухвалила відповідний Закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Цим рішенням парламентарі дозволили діяльність офлайн та онлайн-казино, покеру в інтернеті, букмекерську діяльність та гральних автоматів. Закон дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а в чотири-п'ятизіркових – казино. Дозволений вік гравця азартних ігор – від 21 року.

Нагадаємо, що Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів. Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.

Теги: розслідування гральний бізнес Бюро економічної безпеки України

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