Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank

Ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік

Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.

Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.

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Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.

Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України.

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Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Слідчо-оперативні дії здійснюють за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури у взаємодії з Національним банком України.

Я раніше повідомляв «Главком» 8 березня, правоохоронці прийшли з обшуками у приміщення Ibox Bank.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року.

Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).