Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank
Ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік
фото: пресслужба СБУ

Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.

Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.

Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.

Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України.

4 фото
На весь екран

Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Слідчо-оперативні дії здійснюють за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури у взаємодії з Національним банком України.

Я раніше повідомляв «Главком» 8 березня, правоохоронці прийшли з обшуками у приміщення Ibox Bank.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в  акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року. 

Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Теги: СБУ 8 березня Національний банк гроші бізнес прокурор гральний бізнес

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ заблокувала майже 30 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації
СБУ заблокувала майже 30 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації
Сьогодні, 14:46
СБУ опублікувала ексклюзивне відео обміну полоненими
СБУ опублікувала ексклюзивне відео обміну полоненими
Вчора, 18:45
СБУ звертається до громадян бути пильними і одразу повідомляти правоохоронцям про факти підозрілих «запитів» від не встановлених абонентів
СБУ викрила спроби російських спецслужб збирати розвіддані в Україні «від імені» зарубіжних медіа
Вчора, 16:33

Події в Україні

Американська розвідка вказала на помилку Путіна та проблеми росіян
Американська розвідка вказала на помилку Путіна та проблеми росіян
Росіяни використовують нові позначки на військовій техніці (фото)
Росіяни використовують нові позначки на військовій техніці (фото)
Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank
Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank
Правоохоронці прийшли з обшуками в офіси Ibox Bank
Правоохоронці прийшли з обшуками в офіси Ibox Bank
Захисники підірвали в Енергодарі ворожу техніку (відео)
Захисники підірвали в Енергодарі ворожу техніку (відео)
«Вдячний за надійний тил»: Залужний звернувся до українок
«Вдячний за надійний тил»: Залужний звернувся до українок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
9044
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
9004
Олена Зеленська зустрілася з шейхом ОАЕ та приголомшила світ елегантним виглядом (фото)
8897
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6809
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського
6039
Іран передав Росії 200 контейнерів зі зброєю: що отримали окупанти

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту