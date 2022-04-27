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    Повна незалежність від РФ: уряд Польщі зробив заяву

    Польща запропонувала додатково оподаткувати енергоносії з РФ - Повна незалежність від РФ: уряд Польщі зробив заяву
    Польща запропонувала додатково оподаткувати енергоносії з РФ
    фото: pravda.com.ua

    Напередодні «Газпром» припинив постачання газу Польщі всупереч чинному контракту

    Польща виходить з будь-якої форми залежності від Росії. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Twitter

    Моравецький констатував завершення епохи залежності Польщі від РФ. Напередодні «Газпром» припинив постачання газу всупереч чинному контракту.

    «Відсьогодні ми перестали бути в будь-якій залежності від Росії. Наші склади, як і раніше, заповнені, ми будемо наповнювати їх щодня на 100%. На сьогодні 78% – постачання з півночі, півдня, заходу, а також вітчизняне виробництво», – заявив очільник уряду.

    Раніше Польща запропонувала додатково оподаткувати енергоносії з РФ. Це, на думку польських урядовців, стимулювати Євросоюз повністю відмовитися від російських нафти та газу.

    Як повідомлялося, російський монополіст «Газпром» припинив усі поставки природного газу Польщі за Ямальським контрактом. Раніше польська газова держкомпанія PGNiG відмовилася оплачувати постачання російського газу в рублях.

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    Теги: росія окупанти Польща газ війна Україна окупація #stoprussia
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    Повна незалежність від РФ: уряд Польщі зробив заяву