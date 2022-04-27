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    Думки вголос

    Як об'єднати українців після перемоги?

    Ми вже навчилися перемагати у Революціях, вчимося перемагати у війні, але чи навчимося будувати і що? - Як об'єднати українців після перемоги?
    Ми вже навчилися перемагати у Революціях, вчимося перемагати у війні, але чи навчимося будувати і що?
    фото з відкритих джерел

    Немає альтернативи вступу у НАТО і ЄС

    Я вірю у нашу Перемогу. Це є і буде складна боротьба, але правда на нашому боці і тому немає альтернативи українській перемозі.

    Вона неминуча, ще й тому, що спільна. Щоб ми робили, якби не зброя країн НАТО і санкції тих же країн, якби не спільна позиція США, Британії, Канади і ЄС? Нам було б, м'яко кажучи складніше. Розумію, що деякі країни ЄС ведуть себе узалежнено від агресора, але їх меншість і на загальну позицію ЄС вони не дуже впливають.

    Головна мета США і була перед війною об'єднати позицію Америки і країн ЄС. Загалом це вдалося

    І от після перемоги (дай Бог, хоча попереду ще важкі битви) постане питання: а що будувати далі? Це питання постає уже. Як об'єднати українців і заради чого? Хто зможе це зробити?

    Ми вже навчилися перемагати у Революціях, вчимося перемагати у війні, але чи навчимося будувати і що?

    Відповідь очевидна. Немає альтернативи вступу у НАТО і ЄС. Ми де факто уже бачимо, що без НАТО і ЄС перемога неможлива.

    Ми теж бачимо, що зараз як раз час суспільство об'єднувати політично. На фронті пліч о пліч стоять солдати, які ще перед війною готові були віддати голоси за різні політичні сили. Якщо влада демонструватиме, що змогла далекоглядно об'єднати ці сили, що політикум діє спільно, це ще сильніше мобілізуватиме суспільство у боротьбі з ворогом. І, між іншим збільшить кадровий потенціал боротьби.

    Це полегшить завдання для влади, розподілить відповідальність не так за успіхи, як за поразки, які на жаль теж неминучі у війні.

    Це допоможе згодом скористатися шансом побудови сильної України з підтримкою Заходу, який може трапитися раз на тисячу років!!!

    Принцип: розділяй і володарюй не підходить для воєнного стану. Війну можна виграти лише об'єднуючи.

    Не одна партія, яка відкидає інших, а багато партій, які об'єднані бажанням перемогти російських нацистів і побудувати сильну країну.

    Не один телеканал, а армія проукраїнських медій, яка за різноманітністю має не програвати, а перевищувати пропагандистську армаду російського агресора.

    Зате одні ЗСУ, одна Перемога і одна демократична Україна для всіх.

    Джерело: блог Миколи Княжицького

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    Теги: ЄС росія окупанти США ЗСУ НАТО зброя санкції армія війна Україна влада окупація #stoprussia
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    Як об'єднати українців після перемоги?