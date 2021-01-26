Скандал у київському вузі: викладачка назвала Україну «онкохворою американською колонією»

Викладачка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко потрапила у скандал через антиукраїнські заяви

Студенти та викладачі висловилися за неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями в НПУ імені М.П. Драгоманова

Викладачка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко в соціальних мережах опублікувала допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави.

Зокрема, Більченко вважає Україну «онкохворою американською колонією».

Скріншот допису Євгенії Більченко у соцмережі

Такі висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва університету, студентського загалу та професорсько-викладацького складу університету. Про це йдеться в заяві профспілкової організації працівників НПУ імені М.П. Драгоманова за підписом голови профкому Івана Горбачука.

«Використання української мови в освітньому процесі та діловодстві є усталеною традицією і моральним переконанням членів колективу університету, який відстоює позиції виконання всіх норм і вимог Конституції та мовного законодавства в Україні. Значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та професорсько-викладацького складу висловилися за неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями в НПУ імені М.П. Драгоманова», – сказано в заяві.

Це питання заплановане до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації «Просвіта», на засіданні комісії з академічної етики та зборах інших представницьких і громадських організацій.

За результатами обговорення та розгляду планується проведення слухання цього питання на засіданні Вченої ради університету.

Нагадаємо, від 16 січня 2021 року набули чинності окремі норми «мовного закону», що передбачають перехід усієї сфери послуг в Україні на державну мову. А з липня стануть чинними ще низка норм. Зокрема такі, що передбачають перехід на державну мову усіх культурних і розважальних заходів, мистецьких виставок, туристичного обслуговування.

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