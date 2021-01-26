У Києві з’явиться уповноважений з прав людей із інвалідністю: названо кандидата

Київрада розгляне питання призначення Уповноваженого з прав людей із інвалідністю

Мер Києва Віталій Кличко ініціював призначення Уповноваженого Київської міської ради з прав людей із інвалідністю. Розроблений відповідний проєкт рішення міської ради, який найближчим часом розглянуть депутати Київради.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Уповноважений забезпечуватиме здійснення Київською міською радою конституційних повноважень щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів людей з інвалідністю, у тому числі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів війни.

Варто зазначити, що в 2009 році Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про права осіб з інвалідністю. З тих пір питання Уповноваженого з прав людей з інвалідністю набуло особливого значення, зокрема у 2014 році призначений Уповноважений президента України, а в 2017 створено посаду Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю.

Узявши на себе міжнародні зобов’язання щодо захисту прав людей з інвалідністю, Київ ще у 2019 році розглядав можливість введення відповідної посади, було розроблено проєкт рішення міської ради, однак остаточного рішення прийнято не було. Водночас, питання захисту прав та інтересів громадян з інвалідністю щороку набуває все більшої ваги і потребує комплексного підходу, адже доступність – одна з найбільш важливих проблем для маломобільних мешканців. А створення безбар’єрного середовища – це і про архітектуру, будівництво, охорону здоров’я, соціальних захист і про заклади громадського харчування та дозвілля.

«У Києві мешкає понад 160 тисяч людей з інвалідністю. Фактично кожен з них має свої індивідуальні потреби, проте медичні, освітні, соціальні послуги повинні бути доступними для всіх. Мова йде про всі сфери життя міста. Посада Уповноваженого Київської міської ради – це ще один важливий крок в реалізації прав людей з інвалідністю, що гарантовані міжнародними конвенціями та українським законодавством. Ця посада дасть змогу об’єднати та скоординувати роботу служб таким чином, щоб забезпечити рівну доступність та гарантувати дотримання прав усіх людей з інвалідністю», – переконана заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, перед Уповноваженим стоїть багато завдань та викликів, однак Київ як сучасна та прогресивна європейська столиця консолідує всі зусилля, щоб стати комфортнішою та більш доступною кожному мешканцю та гостю міста.

Київський міський голова подав на розгляд депутатам Київради кандидатуру Лесі Петрівської – депутатки Київради, співзасновниці ГО «Всеукраїнська асоціація перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю». Вона працює перекладачем жестової мови.

Леся Петрівська виросла в сім’ї людей з інвалідністю і понад 16 років її діяльність пов’язана із захистом прав людей з інвалідністю.

Нагадаємо, у Києві планується створити нову соціальну послугу для осіб з інвалідністю – «Персональний асистент».