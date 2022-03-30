  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Сьогодні у Києві відкриють Південний міст для громадського транспорту

    Водії повинні пропускати карети швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою - Сьогодні у Києві відкриють Південний міст для громадського транспорту
    Водії повинні пропускати карети швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою
    фото: Вечірній Київ

    Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости

    У Києві 30 березня відкриють Південний міст для громадського транспорту. Для руху на власних авто відкриті Північний та Дарницькі мости. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Так, через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської.

    Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости.

    Водіям нагадують, що вони повинні пропускати карети швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою.

    Нагадаємо, уночі 29 березня після оголошення тривоги по всій території України, пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому. Згідно з попередньою інформацією, ракети були запущені з Білорусі.

    Читайте також: РФ перекидає в Україну війська з окупованих територій Грузії
    Теги: росія окупанти Київ громадський транспорт війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні у Києві відкриють Південний міст для громадського транспорту