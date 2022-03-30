Сьогодні у Києві відкриють Південний міст для громадського транспорту

Водії повинні пропускати карети швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости

У Києві 30 березня відкриють Південний міст для громадського транспорту. Для руху на власних авто відкриті Північний та Дарницькі мости. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської.

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости.

Водіям нагадують, що вони повинні пропускати карети швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, уночі 29 березня після оголошення тривоги по всій території України, пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому. Згідно з попередньою інформацією, ракети були запущені з Білорусі.

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