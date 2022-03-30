Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 30 березня

У більшості регіонів ніч минула відносно спокійно

З вечора та протягом ночі на всій території Україні були зафіксовані численні повітряні тривоги. Проте у більшості регіонів ніч минула відносно спокійно, а саме – на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, на Сумщині та у Дніпропетровській області.

Миколаївська область: вночі було відносно тихо, продовжуються рятувальні роботи після ракетного удару в м. Миколаєві. Частина населених пунктів області залишається без світла та газопостачання.

Херсонщина: тривають сильні вибухи та обстріли у різних районах області. Найбільше постраждали Бериславський та Каховський райони. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфрастуктуру, житлові будинки. Також серед цивільного населення є постраждалі і, нажаль, вбиті. Інформація уточнюється.

Хмельниччина: ніч була неспокійною. Вночі відбулося три удари по промисловим об'єктам області. Пожежі вже локалізовані силами ДСНС. Інформація щодо постраждалих перевіряється.

Київська область: Бучанський район бій та обстріли в Гостомельській, Дмитрівській, Бучанській, Макарівській громаді. Обстріли Ірпіня. В населених пунктах вздовж Житомирської траси – обстріли та бої. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

Чернігів: вночі сильний артилерійський обстріл міста. Дані щодо жертв та руйнувань уточнюються.

Харків: вночі були обстріли районів міста із зброї дальньої дії. По області: ідуть бої в Ізюмському напрямку, ЗСУ збили 1 винищувач та безпілотник.

Луганщина: артилерійські та авіаудари по усіх містах. ЗСУ відбили 4 атаки. Значні руйнування, пожежі. Навкруги Кремінної горить трава та очерет. Зранку – ракетний удар по Лисичанську. Кількість жертв та постраждалих ще не відома.

Донеччина: вночі потужні обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Вранці – авіаудар по с. Новомихайлівка, також по Мар'їнці. У населених пунктах Мар'їнської ВЦА близько 7:00 окупанти розпочали артобстріл. Є значні руйнування, пожежі. Численні руйнування від попередніх обстрілів зафіксовані і в Авдіївці. Інформація по постраждалих встановлюється. Маріуполь без змін: блокада, вуличні бої. У місті залишається понад 100 тисяч людей.

Триває 35-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Із метою комплектування збройних сил РФ з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

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