Росія обіцяє «скорочення активності» своїх військ під Києвом (відео)

Фомін та Мединський явно нервували після переговорів з Україною

Вже понад місяць триває повномасштабна війна Росії проти України

Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін зробив гучну заяву щодо активності окупаційних військ, які зараз перебувають недалеко від Києва.

«З урахуванням обговорених сьогодні принципів міноборони Росії з метою підвищення взаємної довіри та створення необхідних умов для подальшого ведення переговорів та досягнення кінцевої мети – погодження та підписання вищевказаного договору – прийнято рішення кардинально, у рази скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.

Виходимо з того, що у Києві будуть прийняті основні рішення та мають бути створені умови для подальшої роботи.

Докладніше генеральний штаб збройних сил Росії повідомить після повернення нашої делегації до Москви», – заявив Фомін після стамбульських переговорів з українською делегацією.

Нагадаємо, переговори України та Росії у турецькому Стамбулі завершилися. Зустріч розпочалася з переговорів тет-а-тет лідерів делегацій, а потім продовжилася вже у розширеному форматі.

На підсумковій пресконференції представники української делегації повідомили про перебіг перемовин. Голова української делегації Давид Арахамія заявив, що ключовим пунктом став Договір про гарантії безпеки для України.