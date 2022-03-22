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    Події в Україні

    Пентагон назвав слабке місце армії окупантів

    Рашисти зазнають втрат щодня - Пентагон назвав слабке місце армії окупантів
    Рашисти зазнають втрат щодня
    фото: ЗСУ

    РФ опирається у війні проти України переважно на призовників

    У міністерстві оборони США вважають, що російські війська занепадають духом, бо були не готові до такої тривалої війни, а декого навіть не попередили про участь у бойових діях. Про це йдеться у повідомлення на сайті Пентагону.

    «Російські солдати просто не були готові повністю до операцій такої інтенсивності і протягом такого тривалого часу на стількох різних напрямках. Вони не чекали такого рівня спротиву. Деяким не сказали, що вони насправді збираються робити в Україні», – сказав чиновник оборонного відомства.

    Та попри це РФ наразі продовжує опиратися на зусилля призовників.

    «Ми знаємо, що вони опиралися на призовників, і вони досі це роблять; і це, як і раніше, в основному призовна армія», – додав чиновник.

    За його словами, слабкістю окупантів є відсутність ініціативи з боку командування. Росіяни продовжують з’ясовувати питання керівництва й управління, логістики та забезпечення.

    Разом із тим РФ продовжує зазнавати втрат щодня. У боях вона втрачає літаки, бронетехніку, транспорт, артилерію, вертольоти тощо.

    Через невдачі з бліцкригом Києва Росія зосередилася на бомбардуванні великих міст та їхніх околиць.

    На тимчасово захоплених територіях окупанти намагаються укріпитися, тероризуючи місцеве населення.

    Через втрати Путін звернувся до Китаю та фінансовою й військовою допомогою. У Пекіна запрошували, зокрема, харчі для окупаційних військ.

    Крім того, Путін попросив десяток тисяч бойовиків у режиму Асада в Сирії.

    За даними української розвідки, Росія задіює у штурмах міст насильно мобілізованих мешканців ОРДЛО.

    Нагадаємо, раніше Пентагон висловив думку, чи допоможуть РФ гіперзвукові ракети «переламати» хід війни.

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    Теги: росія окупанти США армія війна путін ОРДЛО чиновник Україна Пентагон транспорт міст населення окупація #stoprussia
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    Пентагон назвав слабке місце армії окупантів