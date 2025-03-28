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Був талановитим художником, змальовував картини Тараса Шевченка. Згадаймо Юрія Усатого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Був талановитим художником, змальовував картини Тараса Шевченка. Згадаймо Юрія Усатого
Юрій Усатий народився 5 липня 1971 року у Львові
колаж: glavcom.ua

Після початку повномасштабного вторгнення Росії став на захист Батьківщини у складі 40-ї окремої бригади берегової охорони Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Усатого. 

Військовослужбовець Юрій Усатий, який захищав Україну від російських окупантів, поліг 15 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Юрій Усатий народився 5 липня 1971 року у Львові. Навчався у ліцеї №80 Львівської міської ради. Закінчив Львівський технікум радіоелектроніки (сьогодні – Навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола). У 1990-1992 роках проходив службу в армії.

Понад двадцять років працював у будівельній сфері Львова.

«Був талановитим художником, змальовував картини Тараса Шевченка. Також активно займався спортом, особливо захоплювався футболом», – написали про захисника у Львівській міськраді.

За словами рідних, він ніколи не відмовляв у допомозі і завжди підтримував своїх близьких.

Юрій Усатий виконував бойові завдання з оборони суверенітету та територіальної цілісності держави на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині та Херсонщині
Юрій Усатий виконував бойові завдання з оборони суверенітету та територіальної цілісності держави на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині та Херсонщині
фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Росії став на захист Батьківщини у складі 40-ї окремої бригади берегової охорони Збройних сил України.

Усатий виконував бойові завдання з оборони суверенітету та територіальної цілісності держави на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині та Херсонщині.

Загинув захисник 15 березня 2025 року. Поховали воїна 27 березня на Личаківському кладовищі і Львові. 

В Юрія Усатого залишилися дружина, три доньки та онучки. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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