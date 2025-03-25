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Битва за Протасів Яр: Київрада та активісти отримали перемогу в апеляційному суді

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Битва за Протасів Яр: Київрада та активісти отримали перемогу в апеляційному суді
Північний апеляційний господарський суд 24 березня задовольнив апеляційні скарги Київської міської ради та громадської організації «Захистимо Протасів Яр»
фото: рух «Чесно»

Рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту його проголошення

У Києві відбулася проміжна перемога у боротьбі за Протасів Яр. Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційні скарги Київської міської ради та громадської організації «Захистимо Протасів Яр». Суд також відмовив у задоволені зустрічного позову сторони забудовника та закрив за ним провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рух «Чесно». 

Як повідомляється, рішення підтвердило, що справа має розглядатися в адміністративному, а не в господарському суді. Крім цього, зі сторони забудовника, товариства з обмеженою відповідальністю «Протасів Яр», стягнуть понад 7 тис. грн судового збору. 

Позиція забудовника у справі передбачала часткове скасування рішення Київради від 14 липня 2022 року «Про оголошення природної території ландшафтним заказником місцевого значення «Протасів яр», вимагаючи, щоб справа розглядалася не в адміністративному, а в господарському суді. 

Як пояснили в організації «Захистимо Протасів Яр», забудовник домагається цього, оскільки в господарському суді йому буде простіше «домовитися» про рішення на свою користь. Громадська організація «Захистимо Протасів Яр» разом із Київрадою наполягають, що такі справи мають бути виключною компетенцією адміністративного судочинства.

Під час засідання представники громадської організації та Київради зазначили, що головним аргументом за подальший розгляд справи в адміністративному судочинстві є те, що судовий спір стосується саме території ландшафтного заказника, а не парку чи скверу. А отже, регулюється не лише Земельним кодексом України, а ще й законом про природно-заповідний фонд. Натомість представник забудовника закликав суддів «ухвалити законне рішення у даній справі», апелюючи до рішення суду першої інстанції.  

«Чесно» нагадує, що наприкінці 2022 року Господарський суд Києва відмовив Київській міській раді у встановленні сервітуту (права користування земельною ділянкою, яка є приватною власністю) та визнав недійсним рішення Київради від 14 липня 2022 року про утворення ландшафтного заказника в частині включення до його меж трьох земельних ділянок розміром 16,5 га. Пізніше, 5 липня 2023 року, Північний апеляційний господарський суд таки встановив сервітут на вказаних земельних ділянках, проте забудовник подав касаційну скаргу із метою оскаржити це рішення. Спір частково був вирішений на початку 2024 року, коли Касаційний господарський суд залишив в силі рішення про встановлення сервітуту. Проте зустрічний позов ТОВ «Протасів Яр» було повернуто на розгляд Північного апеляційного господарського суду, що й відбулося на вчорашньому засіданні. 

За інформацією руху «Чесно», 16 з 20 гектарів ландшафтного заказника перебувають у власності ТОВ «Протасів Яр» – компанії, що належить до фінансово-промислові групи «Континіум», основний прибуток якій приносять мережа АЗС WOG та молочний холдинг. Співвласниками «Континіум» є чинний волинський нардеп-мажоритарник з групи «За майбутнє» Степан Івахів та співвласники мережі АЗС WOG – Сергій Лагур та Світлана Івахів, колишня дружина Степана Івахова. 

Повідомляється, що рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту його проголошення. Таким чином, за територією заказника й далі закріплене право сервітуту, а подальший розгляд справи має відбуватися в адміністративному судочинстві. Водночас, ймовірно, що ТОВ «Протасів Яр» буде оскаржувати ухвалене рішення вже у Касаційному суді. 

У вересні 2024 року Київрада ініціювала викуп земельних ділянок, які увійшли до заказника «Протасів Яр» імені Романа Ратушного та перебувають у власності ТОВ «Протасів Яр». Відповідний проєкт рішення був ухвалений на пленарному засіданні, про це також окремо зазначав Київський міський голова Віталій Кличко. Першими кроками до цього, за словами активістів організації «Захистимо Протасів Яр», мала б стати оцінка земельних ділянок Протасового Яру та пошук аналогів за вартістю, але поки що жодних зрушень в цьому напрямку немає. Активісти закликають Київраду продовжити дії щодо викупу або обміну земельних ділянок, що забезпечить повноцінне функціонування зеленої зони у якості заказника.

Нагадаємо, у липні 2022  року Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр». Підтримали таке рішення 85 депутатів. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, створення заказника – це вшанування пам’яті активіста Романа Ратушного, який загинув на війні проти російських загарбників.

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Теги: Київ забудова місцева влада Київрада благоустрій

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