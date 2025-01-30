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У Києві затверджено заходи щодо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві затверджено заходи щодо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання
Рішення про запровадження заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання підтримали 78 депутатів
фото з відкритих джерел

У разі оголошення повітряної тривоги пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку

У столиці затвердили перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Як повідомила Київська міська рада, про початок хвилини мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті, а також через звукові системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності, на рекламних носіях і через мобільний застосунок «Київ Цифровий».

Крім того, установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, рекомендують призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів.

Таке рішення було прийняте сьогодні, 30 січня, на пленарному засіданні IV сесії Київської міської ради IX скликання 78 депутатами. 

Пропозиції щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання спільно з ГО «Вшануй» і представниками міської влади напрацювала Координаційна рада з підготовки та впровадження Концепції меморіалізації учасників та подій російсько-української війни, створена за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка. 

Як зазначив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук, реалізація цього проєкту дасть змогу не лише висловити вдячність загиблим, а й сприятиме єднанню громади Києва навколо спільних цінностей та пам’яті про тих, хто захищав і продовжує захищати Україну.

«Наш обов’язок як суспільства – не лише пам’ятати про тих, хто віддав життя за свободу і незалежність України, а й щоденно висловлювати їм свою повагу. Загальнонаціональна хвилина мовчання – це спосіб об’єднати мешканців і гостей міста у скорботі та вдячності за їхній подвиг», – наголосив Вадим Васильчук.

Депутатка Київської міської ради, голова Координаційної ради з підготовки та впровадження Концепції меморіалізації учасників та подій російсько-української війни Вікторія Муха подякувала громадськості за виявлену ініціативу.

«Міська влада об'єднала зусилля з громадськістю, щоб знайти оптимальний для столиці шлях вшанування пам'яті Захисників і Захисниць, які віддали життя за Україну, а також цивільних, які загинули під час російсько-української війни. Установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, рекомендовано за можливості призупиняти роботу на хвилину о 09:00. Рішення також передбачає заходи з інформування про початок хвилини мовчання через мобільний застосунок «Київ Цифровий», у громадському транспорті, звукові системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності, а також на рекламних носіях. Крім цього, місто звернеться до операторів реклами щодо розміщення цифрових повідомлень для нагадування про хвилину мовчання. Телеканал «Київ» і радіостанція «Київ FM» продовжать її трансляцію у прямому етері. Також заплановано інформаційно-комунікаційну кампанію, а комунальні заклади освіти й надалі проводитимуть щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання», – додала Вікторія Муха. 

У разі оголошення повітряної тривоги пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку. 

Нагадаємо, щоденно о 9:00 в Україні оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії РФ. Під час неї варто зупинитися, схилити голову й згадати тих, кого втратили в цій війні.

До слова, у Рівному поліцейські оштрафували водія, який під час щоденної хвилини мовчання у центрі міста проігнорував вимогу про зупинку руху.  «О 9-й ранку за сигналом регулювальника усі учасники дорожнього руху зупинилися на знак вшанування пам’яті полеглих на війні. Але водій транспортного засобу Volkswagen Passat вирішив, що його це не стосується і поїхав далі у своїх справах. Не зупинило керманича і те, що на перехресті стояв регулювальник, який заборонив усім рух», – йдеться в повідомленні Патрульної поліції області.

Зазначається, що після хвилини мовчання правоохоронці знайшли порушника. На 30-річного водія винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний жест регулювальника) КУпАП. У такому випадку передбачається штраф у розмірі 510 грн.

Теги: Київрада депутат незалежність місто влада застосунок хвилина мовчання

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