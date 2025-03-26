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У Києві чоловік викрав понад сто метрів кабелю зв’язку з будинку: як його покарають

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві чоловік викрав понад сто метрів кабелю зв’язку з будинку: як його покарають
За скоєння злочину оперативні працівники затримали неодноразово судимого за майнові злочини 35-річного мешканця Київщини
фото: Національна поліція України

Суд обрав підозрюваному у крадіжці кабелю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

У Києві затримано зловмисника, який під час воєнного стану, коли стабільність зв'язку є критично важливою, викрав понад 120 метрів кабелю зв'язку з підвалу одного зі столичних будинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Повідомляється, що до Святошинського управління поліції звернувся працівник компанії та повідомив про те, що з підвального приміщення зникло понад 120 метрів кабелю зв’язку. На місце події для з’ясування всіх обставин та документування злочину виїхала слідчо-оперативна група.

«Правоохоронці з’ясували, що невідомий зайшов до під’їзду одного зі столичних будинків та спустився до підвального приміщення, де знаходяться дроти зв’язку телекомунікаційної компаній. Порушник за допомогою інструментів відрізав кабель, після чого помістив його у мішок та виніс з підвалу», – йдеться у повідомленні.

За скоєння злочину оперативні працівники затримали неодноразово судимого за майнові злочини 35-річного мешканця Київщини.

«Під час слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, що вказують на причетність чоловіка до вчинення кримінального правопорушення», – повідомили у поліції.

Слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За замах на таємне викрадення чужого майна, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану та поєднане з проникненням в інше приміщення, зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські затримали та повідомили про підозру киянину, який вкрав у військового тепловізор, подарований волонтерами. Військовослужбовець проходить у Києві лікування. За його словами, перебуваючи в магазині, він залишив тепловізор на касовій стійці і ненадовго відволікся, після чого помітив відсутність прилада.

Теги: Київ викрадення порушник

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