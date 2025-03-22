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КМДА повідомила причину погіршення якості повітря у столиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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КМДА повідомила причину погіршення якості повітря у столиці
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано киянам зачинити вікна
фото: glavcom.ua

У столиці зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря

Київська міська державна адміністрація зауважила, що в столиці спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря», – йдеться у повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, що станом на 08:00 ранку 22 березня у столиці зафіксовано шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA), дорівнює 122. Це шкідливий рівень для чутливих груп забруднення атмосферного повітря.

До слова, впродовж лютого 2025 року в Україні неодноразово фіксували високі рівні забруднення атмосфери. У Національній академії наук України пояснили, що до формування тих чи інших концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі призводять очевидні загальні природні та антропогенні процеси. 

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Теги: Київ екологія повітря

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