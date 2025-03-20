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Вводив в оману лікарів. Наркозалежний вигадав схему для отримання нових доз метадону

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вводив в оману лікарів. Наркозалежний вигадав схему для отримання нових доз метадону
Столичні поліцейські підозрюють киянина у заволодінні наркотичними засобами шахрайським шляхом
фото: Національна поліція України/Facebook

Вводячи лікарів в оману, наркозалежний отримував від них рецепти на наркомвсмісні препарати

Киянин, який перебував на програмі замісної терапії, вирішив збільшити свою «дозу». Для цього він обманом отримував рецепти на метадон у різних медичних закладах. Тепер за свої дії він може опинитися за ґратами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Києва

В ході досудового розслідування правоохоронцям вдалося встановити, що до злочину причетний 44-річний чоловік, раніше судимий за крадіжки та наркозлочини.

«Перебуваючи на програмі замісної підтримуючої терапії для хворих з опіоїдною залежністю у лікарні за призначенням лікаря він почав отримувати для прийому лікарський засіб, що містить наркотичну речовину – метадон», – йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, прагнучи отримати більше препарату, чоловік ходив по інших медичних установах, й, вводячи лікарів в оману, отримував від них рецепти на купівлю наркомвсмісних препаратів. Таким чином, зловмиснику вдалося шахрайським шляхом отримувати рецепти на медичні засоби із вмістом наркотичних речовин в чотирьох медзакладах.

Зловмиснику вдалося шахрайським шляхом отримати рецепти на медичні засоби із вмістом наркотичних речовин в чотирьох медзакладах
Зловмиснику вдалося шахрайським шляхом отримати рецепти на медичні засоби із вмістом наркотичних речовин в чотирьох медзакладах
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчим відділом Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури столиці повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України – заволодіння наркотичними засобами шахрайським шляхом.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Київській області іноземця – учасника міжнародного наркоугруповання, який перебував у розшуку Інтерполу. Угруповання, до якого входив фігурант, займалося контрабандним постачанням героїну та кокаїну в особливо великих розмірах через країни Близького Сходу до Західної Європи.

«Главком» повідомляв, що у Києві поліцейські затримали наркоторговця, який винайшов незвичайний спосіб транспортування свого «товару». Чоловік пакував психотропні речовини у лампочки та збував поштою.

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Теги: Київ наркотики розслідування поліція чоловік

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