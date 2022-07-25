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    Новини

    Вирок читали п'ять годин: у Києві засудили вбивць відомого адвоката

    Суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві адвоката Грабовського - Вирок читали п'ять годин: у Києві засудили вбивць відомого адвоката
    Суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві адвоката Грабовського
    Фото: НААУ

    Юрій Грабовський зник, був викрадений і жорстоко вбитий у березні 2016 року

    Шевченківський райсуд Києва ухвалив вирок двом обвинуваченим у справі про вбивство адвоката Юрія Грабовського, який захищав полонених російських військових Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва. Про це повідомили в пресслужбі Національної асоціації адвокатів України.

    «Шевченківський районний суд м. Києва виніс обвинувальний вирок у справі про вбивство Юрія Грабовського – відомого адвоката, заступника голови ВКДКА. Вирок було оголошено 25 липня на судовому засіданні, оголошення тексту тривало п'ять годин», – йдеться в повідомленні.

    Один з обвинувачених отримав довічне ув'язнення, другий – 15 років в'язниці.

    Судова справа слухалася майже сім років.

    Нагадаємо, адвокат Юрій Грабовський зник, був викрадений і жорстоко вбитий у березні 2016 року. Він захищав у суді взятих у полон військових РФ Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, яких згодом обміняли. Тіло адвоката було знайдено в покинутому колгоспному саду поблизу Жашкова Черкаської області. Було встановлено, що адвоката не тільки били, а й стріляли в нього.

    У справі було затримано двох осіб. Вбивство нібито не було пов'язане із професійною діяльністю адвоката, стверджувалося, що Грабовського позбавили життя з метою пограбування.

    Теги: Київ суд вбивство адвокат пограбування Юрій Грабовський Україна вирок
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    Вирок читали п'ять годин: у Києві засудили вбивць відомого адвоката