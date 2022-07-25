Вирок читали п'ять годин: у Києві засудили вбивць відомого адвоката

Юрій Грабовський зник, був викрадений і жорстоко вбитий у березні 2016 року

Шевченківський райсуд Києва ухвалив вирок двом обвинуваченим у справі про вбивство адвоката Юрія Грабовського, який захищав полонених російських військових Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва. Про це повідомили в пресслужбі Національної асоціації адвокатів України.

«Шевченківський районний суд м. Києва виніс обвинувальний вирок у справі про вбивство Юрія Грабовського – відомого адвоката, заступника голови ВКДКА. Вирок було оголошено 25 липня на судовому засіданні, оголошення тексту тривало п'ять годин», – йдеться в повідомленні.

Один з обвинувачених отримав довічне ув'язнення, другий – 15 років в'язниці.

Судова справа слухалася майже сім років.

Нагадаємо, адвокат Юрій Грабовський зник, був викрадений і жорстоко вбитий у березні 2016 року. Він захищав у суді взятих у полон військових РФ Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, яких згодом обміняли. Тіло адвоката було знайдено в покинутому колгоспному саду поблизу Жашкова Черкаської області. Було встановлено, що адвоката не тільки били, а й стріляли в нього.

У справі було затримано двох осіб. Вбивство нібито не було пов'язане із професійною діяльністю адвоката, стверджувалося, що Грабовського позбавили життя з метою пограбування.