«Оновив» СБУ: Зеленський перевів Галагана на нову посаду

Генерал Галаган, який командував Силами спецоперацій ЗСУ, працюватиме у СБУ

Президент Володимир Зеленський ухвалив ряд кадрових змін. Глава держави вирішив перевести генерала Григорій Галагана на нову посаду. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 25 липня.

Зеленський прокоментував кадрові зміни у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Як відомо, новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. Він замінив на цій посаді генерала Григорія Галагана.

Зеленський заявив, що Григорій Галаган переводиться на інший напрямок. За словами президента, з метою оновлення Служби безпеки України Галаган призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Галаган із 1995-го до 2002 року проходив службу у Збройних силах України, з 2002-го до 2019 року – військовослужбовець СБУ. Обіймав посаду першого заступника начальника Центру «А» СБУ. Також він ветеран війни на Донбасі, має статус учасника бойових дій.

Центр спецоперацій «Альфа» є підрозділом СБУ з боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та співробітників правоохоронних органів. Керує Центром «А» полковник Сергій Дусик.

Також глава держави повідомив, що 25 липня прийняв рішення призначити керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Комітету з питань розвідки при Президентові України.