Світлини підхопили кремлівські пропагандисти: затримано киянку, яка «засвітила» позиції ППО

Це вже третя фігурантка, яку СБУ викрила на «зливі» інформації про Сили оборони у столиці протягом тижня

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали у Києві ще одну мешканку столиці, яка сфотографувала та поширила в інтернеті позиції української ППО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство з’ясувало, що жінка надіслала фото розташування Сил оборони адміністратору місцевого Телеграм-каналу та своїм знайомим. Невдовзі ці світлини «підхопили» кремлівські пропагандисти і почали виправдовувати ними російські атаки по Києву.

Зазначається, що це вже третя фігурантка, яку СБУ викрила на «зливі» інформації про Сили оборони у столиці протягом тижня.

За матеріалами справи, затриманою є працівниця клінінгової компанії, яка відзняла на телефонну камеру позиції вітчизняної ППО через лобове скло власного авто, коли їхала по місту.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці України внаслідок публічного поширення закритих відомостей про Сили оборони.

Повідомлення з телефону затриманої скриншот

Повідомлення з телефону затриманої киянки фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Служба безпеки вкотре закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, не публікувати контент, який фіксує розташування систем ППО, їх бойову роботу, а також удари окупантів по військових об’єктах і критичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, 9 жовтня кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще одну мешканку Києва, яка зняла на відео і поширила у соцмережах позиції української ППО. Фігуранткою виявилася доцентка одного із столичних університетів. Вона здійснила несанкціоновану фіксацію Сил оборони на телефонну камеру, коли їхала в маршрутному автобусі.

Раніше співробітники СБУ затримали киянина, який «засвітив» позиції української ППО у Телеграм-каналі прокремлівського блогера. За даними слідства, киянин зафіксував на відео місце розташування українських військових, які виконували завдання з протиповітряної оборони столиці. Запис він зробив через лобове скло власного автомобіля, після чого передав його іншій особі.