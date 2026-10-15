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Дрон атакував танкер біля Румунії: судно прямувало до України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрон атакував танкер біля Румунії: судно прямувало до України
Танкер YARA J
фото: MarineTraffic

Пожежу на борту загасив екіпаж, судно продовжило рух до Констанци

У Чорному морі, в територіальних водах Румунії, безпілотник уразив танкер YARA J під прапором Коморських Островів. Після вибуху на борту спалахнула пожежа, яку моряки загасили самотужки; ніхто з 17 членів екіпажу не постраждав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на румунське суспільне радіо Radio România Constanța та болгарське морське видання Maritime.bg.

Що відомо про атаку

Інцидент стався ввечері 14 жовтня поблизу міста Суліна, неподалік дельти Дунаю. За даними Maritime.bg, танкер подав сигнал тривоги близько 20:00 за місцевим часом. Судно перебувало приблизно за 8–10 морських миль на південний схід від Суліни.

Місце удару по YARA J. 14 жовтня 2026 року
Місце удару по YARA J. 14 жовтня 2026 року
мапа: map.militarnyi.com

Інформацію про напад оприлюднив Адріан Міхальчою, представник Міжнародної федерації транспортників (ITF) у Румунії. Після повідомлення про інцидент румунська Агенція з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) направила до танкера рятувальне судно SAR Apollo.

На борту YARA J перебували 17 моряків – громадяни Сирії, Індії та Ірану. За даними Maritime.bg, екіпаж самостійно загасив пожежу наявними засобами. Двигуни судна залишилися справними, тож воно змогло продовжити рух. Інформацію про загиблих або поранених не повідомляли.

Місце удару по YARA J. 14 жовтня 2026 року
Місце удару по YARA J. 14 жовтня 2026 року
мапа: MarineTraffic

Куди прямував танкер

Спочатку Maritime.bg повідомило, що YARA J перевозив нафтопродукти в напрямку України. Згодом Radio România Constanța уточнило, що судно не мало вантажу: воно прибуло з Туреччини й мало завантажитися в одному з портів на Дунаї. За інформацією румунського мовника, танкер очікував сприятливих погодних умов для проходження каналу Суліна.

Після ліквідації пожежі YARA J продовжив рух власним ходом у напрямку порту Констанца. Водночас офіційного підтвердження того, хто саме запустив безпілотник, у повідомленнях про інцидент немає.

Нагадаємо, 5 жовтня в Чорному морі біля узбережжя Румунії дрони атакували вантажне судно Royad Mammadov, яке перевозило зерно з Ізмаїла до Італії. Унаслідок тієї атаки загинули двоє членів екіпажу, ще 11 людей вдалося врятувати.

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Теги: пожежа зерно напад безпілотник Румунія Чорне море корабель Дунай

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