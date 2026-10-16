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У Києві затримано чоловіка, який розгулював із тротиловою шашкою в кишені

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві затримано чоловіка, який розгулював із тротиловою шашкою в кишені
Тротилова шашка, вилучена правоохоронцями у чоловіка на вулиці Рубежівській
фото: Національна поліція України

Інцидент стався на вулиці Рубежівській у Святошинському районі

У Святошинському районі поліцейські затримали чоловіка, який ходив вулицями міста із тротиловою шашкою в кишені. За словами правопорушника, він знайшов вибухонебезпечний предмет в лісосмузі та ходив із ним вулицями міста, наражаючи на небезпеку себе й оточуючих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався на вулиці Рубежівській у Святошинському районі. Під час відпрацювання території дільничні офіцери зупинили чоловіка для перевірки та у подальшому в його кишені виявили вибухонебезпечний предмет.

Чоловік пояснив поліцейським, що знайшов вибухонебезпечний предмет в лісосмузі
Чоловік пояснив поліцейським, що знайшов вибухонебезпечний предмет в лісосмузі
фото: Національна поліція України

На місце викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Фахівці вилучили небезпечний предмет, а слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Зазначається, що 38-річний киянин раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за грабежі та наркозлочини.

Затриманий вже мав раніше проблеми із законом
Затриманий вже мав раніше проблеми із законом
фото: Національна поліція України

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці вибухотехніки поліції знешкодили та вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника, яка впала на територію приватного сектору. Про небезпечну знахідку правоохоронцям повідомив 14-річний підліток. 

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Теги: Київ поліція вибухівка

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