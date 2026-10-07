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Протести проти вирубки дерев на Теремках: ветерану Дмитришину обрано запобіжний захід

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Протести проти вирубки дерев на Теремках: ветерану Дмитришину обрано запобіжний захід
Любомир Дмитришин (праворуч) під час обрання запобіжного заходу в Голосіївському районному суді Києва, 7 жовтня 2026 року
фото: Лілія Гончарук/Cуспільне

Захист Дмитришина заявив, що оскаржуватиме рішення в апеляції

Учаснику протестів проти вирубки дерев на Теремках у Києві, ветерану та громадському активісту Любомиру Дмитришину обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Про це йдеться в рішенні Голосіївського районного суду Києва, інформує «Главком» із посиланням на Суспільне.

Прокурор просив для Дмитришина цілодобовий домашній арешт. Суд задовольнив клопотання частково та визначив домашній арешт з 00:00 до 05:00. Також Дмитришин має не відлучатися з Києва та повідомляти про своє місцеперебування. 

Адвокат просив відмовити у застосуванні запобіжного заходу. Масі Найєм також просив віддати Дмитришина на поруки, однак суд відмовив. Захист заявив, що оскаржуватиме рішення в апеляції.

Дмитришину повідомили про підозру за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, пов'язане з опором представникові влади. За даними слідства, він організував та координував дії учасників акції проти вирубки дерев на Теремках і спровокував конфлікт із поліцією.

Напередодні правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження. Максимальне покарання за цією частиною статті – до п'яти років позбавлення волі.

Захист Дмитришина раніше заявляв про порушення під час його затримання та обшуку. За словами адвокатів, правоохоронці не роз'яснили активісту підстави затримання, застосували до нього фізичну силу та вилучили, зокрема, телефон і ноутбук його дружини. Адвокати подали до суду заяву про перевірку законності затримання.

Нагадаємо, на столичних Теремках триває облаштування тепломагістралі. У ніч проти 24 вересня на одній із ділянок парку комунальники зрізали всі дерева, які там залишалися. У неділю, 27 вересня, місцеві жителі влаштували біля об’єкта протест та намагалися прорватися на територію будівельного майданчика. Люди скандували «відкривай», доки поліція охороняла ворота та паркан, встановлений навколо скверу. Мітингувальники виступають за те, щоб для теплотраси припинили вирубати дерева.

Як повідомлялося, конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Вона має забезпечити резервне теплопостачання у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5 та обслуговуватиме 183 житлові будинки, три медичні заклади й 18 шкіл і дитсадків. Спочатку проєкт передбачав видалення 662 дерев, однак після протестів його скоригували. У КМДА заявили, що оновлений варіант дасть змогу зберегти близько 160 дерев, а під видалення потраплять близько десяти.

11 вересня Київська міська державна адміністрація запропонувала доопрацьований проєкт будівництва теплової мережі на Теремках у Голосіївському районі. Роботи на його основі дадуть змогу зберегти близько 160 дерев. Натомість вирубці підлягають близько 10 дерев, ще частину – кронують.

Зранку 21 вересня будівельники почали огороджувати територію, де мають прокласти резервну теплотрасу. На місці зібралися місцеві жителі. Частина протестувальників намагалася пройти за огороджену територію, а деякі лягали на землю, щоб не допустити проїзду техніки. Працівники «Муніципальної охорони» силоміць відтягували людей.

22 вересня протести на Теремках продовжилися. У соцмережах з'явилась інформація про першу постраждалу — жінка отримала травму руки в момент, коли «Муніципальна охорона» намагалася витягнути її з території поблизу будівельного майданчика.

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Теги: Київ суд активісти

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