У Києві п’яний пацієнт напав на медиків швидкої: це вже сьомий напад від початку року

Медики закликають народних депутатів ухвалити відповідні зміни до законодавства, аби захист людей у білих халатах був гарантований законом

Інцидент стався під час виклику до травмованого чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння

У столиці нетверезий чоловік вчинив напад на бригаду екстреної медичної допомоги, яка приїхала надати йому допомогу. У результаті екстрений медичний технік отримав травми обличчя, голови та грудної клітини. Про це повідомляє КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва», інформує «Главком»

Інцидент стався під час виклику до травмованого чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Через його агресивну поведінку на місце одразу викликали патрульну поліцію.

Медики надали потерпілому першу допомогу та завантажили його до карети швидкої для госпіталізації. Проте вже в автомобілі пацієнт раптово зірвав пов’язку, відштовхнув ногою поліцейського та завдав екстреному медичному техніку серії ударів кулаками в обличчя та коліном у груди.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для фіксації злочину.

У Центрі екстреної медичної допомоги наголошують, що це вже сьомий випадок нападу на медичних працівників у Києві з початку року. Кожен такий інцидент призводить до травмування персоналу, пошкодження медичного обладнання та спецавтомобілів.

У службі екстреної медицини вкотре нагадали про необхідність посилення кримінальної відповідальності за напади на медиків. Законопроєкт №10221, покликаний гарантувати правовий захист працівникам «швидкої», був зареєстрований у Верховній Раді ще 2023 року, однак досі не ухвалений.

Медики закликають народних депутатів нарешті ухвалити відповідні зміни до законодавства, аби захист людей у білих халатах був гарантований законом, а не лишався питанням дискусій.

За інформацією голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, з 2022 року зафіксований 431 напад на бригади екстреної медичної допомоги, унаслідок чого постраждали 435 медичних працівників.

Нагадаємо, 29 липня у Києві під час проходження військово-лікарської комісії сталася смертельна трагедія. Чоловік, якого доставили до територіального центру комплектування через порушення правил військового обліку, завдав ножових поранень лікарці. Від отриманих травм жінка померла. Чоловіку який завдав лікарці ВЛК сімнадцять ударів ножем, повідомлено про підозру в умисному вбивстві.