Вісім ножових поранень. Стали відомі деталі нападу на агітатора у столиці



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Зловмисника, який з ножем напав на агітатора, затримала поліція

Нападник встиг поранити хлопцеві шию, руки та груди

Пораненого волонтера-агітатора Станіслава, на якого 14 жовтня агресивний чоловік напав у Солом’янському районі Києва, прооперували. Стан його стабілізувався. Нападник встиг нанести хлопцю вісім ножових поранень.

Про це розповіли «Главкому» джерела у лікарні, куди після поранення потрапив хлопець.

«У Стаса вісім ножових поранень. Шия, руки, груди. Заштопали, стан стабільний, поки в реанімації», - повідомило джерело.

Також відомо, що медикаментів пораненому вистачає, а оперував Станіслава «лікар з великої літери».

Нагадаємо, що у середу, 14 жовтня, у Солом’янському районі Києва озброєний ножем чоловік скоїв напад на волонтера партії «Удар». Молодого хлопця негайно ушпиталили.

Згодом подробиці про напад і стан потерпілого повідомив лідер партії «Удар», мер Києва Віталій Кличко. Він, зокрема, повідомив, що волонтера звати Станіслав, він є учасником АТО і на момент нападу невідомого роздавав на вулиці агітаційну пресу.

За словами свідків, хлопець поводився чемно, не дивлячись на агресивну поведінку перехожого, який чіплявся і до інших волонтерів. Коли хлопець відвернувся, чоловік дістав ніж і завдав Станіславу проникаюче поранення в шию.

У коментарі до повідомлення мера речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що чоловіка, який ножем поранив волонтера, вже затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому готується повідомлення про підозру у замаху на умисне вбивство.

Зауважимо, що цьогорічні місцеві вибори стають все більш небезпечними. Зокрема через те, що почастішали напади на агітаційні намети і самих агітаторів. Так, сьогодні на Чернігівщині через агітаційний намет сталася стрілянина.



