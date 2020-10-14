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    У Києві невідомий з ножем напав на волонтера від партії Кличка

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    Хлопець госпіталізований у вкрай критичному стані, а зловмисника затримано - У Києві невідомий з ножем напав на волонтера від партії Кличка
    Хлопець госпіталізований у вкрай критичному стані, а зловмисника затримано

    Хлопець заступився за свою дівчину, а натомість отримав удар ножем у шию

    Сьогодні у Києві, а саме в Солом’янському районі за адресою Божків яр 40/4, невідомий напав на волонтера, який роздавав агітаційну пресу партії «Удар»..

    Як повідомляють джерела «Главкома», хлопець заступився за свою дівчину, яку ображав невідомий. У відповідь на зауваження зловмисник накинувся на хлопця з ножем та порізав йому шию.

    Відомо, що хлопця доставили у Київську міську лікарню №17, що у Печерському районі. Стан його важкий.

    Також «Главкому» повідомили, що самого нападника затримано. Більш детальна інформація щодо події буде оприлюднена згодом.

    Зауважимо, що цьогорічні місцеві вибори стають все більш небезпечними. Зокрема через те, що почастішали напади на агітаційні намети і самих агітаторів. Так, сьогодні на Чернігівщині через агітаційний намет сталася стрілянина

     Читайте також: Пандемія і мобільний зв'язок. Президент «Київстару» про особливий період для галузі
    вибори УДАР партії напад стрілянина
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