На Чернігівщині через агітаційний намет сталася стрілянина
Конфлікт переріс у бійку із застосуванням зброї травматичної дії
У центрі міста Бобровиця (Чернігівська область) сьогодні сталася стрілянина через агітаційний намет політичної партії. Невідомі пошкодили агітаційний намет, що переросло у бійку з застосуванням зброї.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Як встановили правоохоронці, місцевий житель попросив агітаторку прибрати намет, але вона відмовилася та покликала керівника партійного осередку. Між чоловіками зав'язався конфлікт, в ході якого представник партії вистрелив із револьвера Флобера, поціливши у плече опонента.
Заяву до поліції написали обидва учасники конфлікту. Правоохоронці відкрили провадження за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт.
«У ході досудового розслідування діям кожного учасника конфлікту буде надана належна правова оцінка», - наголосили в МВС.