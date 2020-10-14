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    На Чернігівщині через агітаційний намет сталася стрілянина

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    Представник партії не витримав критики і почав стріляти&nbsp; - На Чернігівщині через агітаційний намет сталася стрілянина
    Представник партії не витримав критики і почав стріляти 
    Фото: МВС

    Конфлікт переріс у бійку із застосуванням зброї травматичної дії

    У центрі міста Бобровиця (Чернігівська область) сьогодні сталася стрілянина через агітаційний намет політичної партії. Невідомі пошкодили агітаційний намет, що переросло у бійку з застосуванням зброї.

    Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

    Як встановили правоохоронці, місцевий житель попросив агітаторку прибрати намет, але вона відмовилася та покликала керівника партійного осередку. Між чоловіками зав'язався конфлікт, в ході якого представник партії вистрелив із револьвера Флобера, поціливши у плече опонента.

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    На Чернігівщині через агітаційний намет сталася стрілянина
    На Чернігівщині через агітаційний намет сталася стрілянина
    На Чернігівщині через агітаційний намет сталася стрілянина
    На Чернігівщині через агітаційний намет сталася стрілянина

    Заяву до поліції написали обидва учасники конфлікту. Правоохоронці відкрили провадження за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт.

    «У ході досудового розслідування діям кожного учасника конфлікту буде надана належна правова оцінка», - наголосили в МВС.

     

    МВС вибори Чернігівщина бійка партії розслідування стрілянина
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