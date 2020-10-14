На Чернігівщині через агітаційний намет сталася стрілянина



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Представник партії не витримав критики і почав стріляти Фото: МВС

Конфлікт переріс у бійку із застосуванням зброї травматичної дії

У центрі міста Бобровиця (Чернігівська область) сьогодні сталася стрілянина через агітаційний намет політичної партії. Невідомі пошкодили агітаційний намет, що переросло у бійку з застосуванням зброї.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Як встановили правоохоронці, місцевий житель попросив агітаторку прибрати намет, але вона відмовилася та покликала керівника партійного осередку. Між чоловіками зав'язався конфлікт, в ході якого представник партії вистрелив із револьвера Флобера, поціливши у плече опонента.

Заяву до поліції написали обидва учасники конфлікту. Правоохоронці відкрили провадження за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт.

«У ході досудового розслідування діям кожного учасника конфлікту буде надана належна правова оцінка», - наголосили в МВС.