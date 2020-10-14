Напад на агітатора в Києві: хлопець у реанімації, зловмисника підозрюють в умисному вбивстві



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Наразі хлопець у тяжкому стані перебуває в реанімації, а злочинця затримано

Прокуратура готує нападнику повідомлення про підозру у замаху на умисне вбивство

Мер Києва Віталій Кличко повідомив подробиці щодо нападу на волонтера партії «Удар», який стався сьогодні у Солом'янському районі Києва. Відомо, що волонтера звати Станіслав, він є учасником АТО і на момент нападу невідомого роздавав на вулиці агітаційну пресу

Про це мер столиці повідомив у соцмережах.

За словами свідків, хлопець поводився чемно, не дивлячись на агресивну поведінку перехожого, який чіплявся і до інших волонтерів. Коли хлопець відвернувся, чоловік дістав ніж і завдав Станіславу проникаюче поранення в шию.

Хлопець зараз перебуває в критичному стані в реанімації, а лікарі борються за його життя.

«Нападника затримали, тривають слідчі дії. Переконаний, зловмисник понесе відповідальність за усією в суворістю закону. Станіславу бажаю сил вижити. Дякую медикам, які роблять все, щоб врятувати хлопця.», - додав Кличко і зазначив, що поранений є учасником АТО і ООС.

У коментарі до повідомлення мера речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що чоловіка, який ножем поранив волонтера, вже затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому готується повідомлення про підозру у замаху на умисне вбивство.

Нагадаємо, 14 жовтня у Солом'янському районі Києва чоловік поранив ножем волонтера партії «Удар».

Зауважимо, що цьогорічні місцеві вибори стають все більш небезпечними. Зокрема через те, що почастішали напади на агітаційні намети і самих агітаторів. Так, сьогодні на Чернігівщині через агітаційний намет сталася стрілянина.