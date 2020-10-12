Волонтер Маріанна Буданова йде в Київраду



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Маріанна Буданова балотується в Київраду у команді партії «Удар»

Плани кандидатки в депутати дуже амбітні

Створення публічного простору, де буде комфортно і безпечно взаємодіяти представникам різних поколінь, розбудова громадської інфраструктури з її адаптацією до потреб найвразливіших соціальних груп, піклування про вразливі верстви населення, турбота про безпритульних тварин, відновлення школи кінологів, де виховуватимуть зокрема і собак-поводирів, - усе це планує реалізувати психологиня, волонтерка, громадська діячка Маріанна Буданова, якщо її буде обрано депутаткою Київської міської ради. Про це вона розповіла в інтерв’ю інформаційній агенції «Журналіст».

«Багаторічна співпраця на волонтерських засадах із благодійними фондами дала можливість мені зрозуміти, що не на всі питання я можу знайти відповіді тільки завдяки власному ентузіазму, знанням і досвіду. Існують питання, котрі потребують більш фундаментального вирішення за допомогою державних органів. Я прийняла рішення йти в депутати, тому що зрозуміла, маючи відповідні повноваження, я зможу зробити для людей набагато більше», - пояснила Буданова.

Балотуючись в депутати Київради, вона долучилася до партії «Удар». Буданова №6 у списку кандидатів від цієї політсили в Голосіївському районі (округ 1).

«Кияни вже бачили багато політиків, і вони розуміють, що реальних дій можна очікувати лише від професіоналів. Я обрала політичну партію «Удар», тому що політичний Олімп – це перш за все боротьба, і боротися треба у складі сильної команди», - сказала Буданова.

Її плани доволі амбітні. Проте, як каже сама кандидатка в депутати, вона зможе це реалізувати, адже «Удар» - команда ефективних менеджерів із сильним лідером.

«Завдяки своїй професійній діяльності, я багато спілкуюся з людьми. Моя основна задача – зробити їхнє життя хоча б трішечки кращим. Йдучи в політику, я розумію, що для цього в мене будуть певні важелі», - додала Буданова.

Як зауважила сама кандидатка в депутати до Київської міської ради, наразі в її програмі декілька пріоритетних напрямків роботи. Вона планує активно займатися розбудовою шкіл, дитячих садочків, адаптацією інфраструктури до потреб вразливих верств населення.

«Моя волонтерська діяльність на прикладі багатьох реалізованих проєктів показала мені, що місто наразі не може забезпечити усім необхідним людей і з певними вадами здоров’я, а їх, насправді, дуже багато, і вони мають бути почутими», - переконана Буданова.

Також вона хоче втілити в життя програми із допомоги літнім людям та особам із вадами зору.

«До такої роботи було б добре залучити осіб різних вікових груп, щоб діти з дитинства розуміли, що потрібно допомагати іншим, а також, щоб вони знали, як це робити, щоб вони мали інструментарії, платформу, взаємодію з волонтерами. Моя мета – побудувати соціально активне громадянське суспільство», - вважає Буданова.

Крім того, вона планує вирішити питання безпритульних тварин. Буданова має намір створити у Голосіївському районі притулок для чотирилапих, а також мотивувати людей дати безпритульним котам та собакам домівку та стати для них турботливими господарями.

«Також я планую відновити у Голосіївському районі роботу школи кінологів, як це було раніше. Одним із напрямків роботи у цій школі мала б бути робота із людьми із вадами зору, тобто щоб там виховували собак-поводирів, які б комунікували з іншою людиною від імені свого господаря. Це актуально ще й тому, що чимало наших військовослужбовці повертаються зі Сходу країни з пораненнями, внаслідок яких з’являються і порушення зору. І от програма виховування собак-поводирів у школі кінологів допомогла б полегшити їм буденне життя та інтегрувати у ритм сучасного міста», - додала Буданова.

Вона зазначила, що її програма спрямована на стратегічне бачення розвитку Києва в сучасних умовах шляхом погляду під новим кутом на всі старі проблеми.