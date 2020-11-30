«Вогонь Чорнобиля». Світлини рятувальників стали основою мистецького проєкту (фото)

Художній колаж «EcoPrzewalskii» – ода мужності рятувальників, які боролися з вогнем у Чорнобильській зоні

Хоч Чорнобильська зона і повертається до свого природного стану, проте пожежі, які щороку спалахують у цих лісах, продовжують нести загрозу як для тварин, так і для людей. Тож, щоб нагадати світові про героїв сьогодення, які ліквідовують пожежі на території Зони відчуження, у Національному музеї «Чорнобиль» створено інтерактивний музейний мультимедійний науково-інформаційний проект - постійно діючу віртуальну виставку «Вогонь Чорнобиля 1987-2020».

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, у розділі «Природний заповідник» можна знайти художній колаж «EcoPrzewalskii», зроблений із тисячі фотографій ліквідації лісових пожеж у Чорнобильській зоні у квітні 2020 року, який авторка Олеся Геращенко присвятила мужності українських вогнеборців.

Візуальна ода мужності пожежних, які три тижні, ризикуючи життям та здоров’ям, виборювали у вогню право Зони на відродження і перемогли. Саме так свою художню роботу охарактеризувала майстриня Олеся Геращенко.

На картині зображений символ регенерації Чорнобилю після катастрофи – кінь Пржевальського. Більше 20 років тому саме ліси Чорнобильської зони стали прихистком для 36 тварин цього вимираючого виду. Сьогодні ж у Зоні їх налічується вже близько 150 коней.

Детально роздивитися художній колаж, максимально збільшивши зображення, можна на сайті музею за посиланням: https://sites.google.com/view/chornobylfire/чорнобильська-зона/природний-заповідник

Нагадаємо, під час пожеж у Зоні відчуження, що тривали місяць з 4 квітня, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території.

Під час пожеж загинуло багато тварин, коні Пржевальського тікали від вогню по спалених чорнобильських полях.