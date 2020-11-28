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    Поліція спіймала під Чорнобилем чоловіка, який ловив рибу в Прип'яті

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    <p>Рибалку помітили під час патрулювання зони ЧАЕС поблизу Чорнобиля</p> - Поліція спіймала під Чорнобилем чоловіка, який ловив рибу в Прип'яті

    Рибалку помітили під час патрулювання зони ЧАЕС поблизу Чорнобиля

    Фото: Нацполіція

    57-річний чоловік незаконно проник на територію зони відчуження поза межами контрольно-пропускного пункту

    У Чорнобильській зоні відчуження поліцейські та екологи виявили чоловіка, який незаконно туди пробрався й ловив рибу в річці Прип'ять. Правоохоронці порушили кримінальне провадження.

    Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

    Зазначається, що рибалку помітили під час патрулювання зони ЧАЕС поблизу Чорнобиля. Як з’ясувалося, 57-річний чоловік незаконно проник на територію зони відчуження поза межами контрольно-пропускного пункту.

    У його моторному човні поліцейські виявили заборонене рибальське приладдя, а також свіжовиловлену рибу.Усе вилучили й направили на експертизу.

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    До слова, з початку року поліція зловила у зоні ЧАЕС вісім іноземців-нелегалів.

    Теги: Національна поліція України ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина рибальство річка браконьєр
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