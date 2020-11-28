Поліція спіймала під Чорнобилем чоловіка, який ловив рибу в Прип'яті

Рибалку помітили під час патрулювання зони ЧАЕС поблизу Чорнобиля

57-річний чоловік незаконно проник на територію зони відчуження поза межами контрольно-пропускного пункту

У Чорнобильській зоні відчуження поліцейські та екологи виявили чоловіка, який незаконно туди пробрався й ловив рибу в річці Прип'ять. Правоохоронці порушили кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Зазначається, що рибалку помітили під час патрулювання зони ЧАЕС поблизу Чорнобиля. Як з’ясувалося, 57-річний чоловік незаконно проник на територію зони відчуження поза межами контрольно-пропускного пункту.

У його моторному човні поліцейські виявили заборонене рибальське приладдя, а також свіжовиловлену рибу.Усе вилучили й направили на експертизу.

До слова, з початку року поліція зловила у зоні ЧАЕС вісім іноземців-нелегалів.