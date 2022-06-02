  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. У Києві розпочинається реконструкція зруйнованих рашистами будинків
рус
    Новини

    У Києві розпочинається реконструкція зруйнованих рашистами будинків

    Рашисти&nbsp;пошкодили у Києві 390 будівель - У Києві розпочинається реконструкція зруйнованих рашистами будинків
    Рашисти пошкодили у Києві 390 будівель
    фото: КМДА

    Роботи заплановано завершити ближче до середини осені

    Київська влада розпочала реконструкцію житлових будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу «Київ».

    Роботи заплановано завершити ближче до середини осені, щоб містяни до початку опалювального сезону повернулися у свої домівки. На реконструкцію місто виділило зі столичного бюджету майже 600 млн грн. Також уряд виділив 200 млн грн із державного бюджету. Загалом відновлення потребують майже 390 будівель, із них понад 220 житлових будинків. Інші – об’єкти соціальної інфраструктури: медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі.

    Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 200 млн грн Київській міській державній адміністрації для ліквідації наслідків бойових дій у столиці.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну в Києві було пошкоджено 390 будівель (з них 222 – багатоквартирні будинки), вартість їх відновлення становитиме близько 70 млн євро.

    Крім цього, у Києві від обстрілів та бомбардувань пошкоджено 75 закладів освіти, з яких 30 – дошкільні. 17 закладів охорони здоров’я, 11 закладів культури.

    Читайте також: На Київщині жертви окупантів впізнали своїх катів
    Теги: росія окупанти Київ війна Україна КМДА будинок окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві розпочинається реконструкція зруйнованих рашистами будинків