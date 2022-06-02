У Києві розпочинається реконструкція зруйнованих рашистами будинків

Київська влада розпочала реконструкцію житлових будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу «Київ».

Роботи заплановано завершити ближче до середини осені, щоб містяни до початку опалювального сезону повернулися у свої домівки. На реконструкцію місто виділило зі столичного бюджету майже 600 млн грн. Також уряд виділив 200 млн грн із державного бюджету. Загалом відновлення потребують майже 390 будівель, із них понад 220 житлових будинків. Інші – об’єкти соціальної інфраструктури: медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 200 млн грн Київській міській державній адміністрації для ліквідації наслідків бойових дій у столиці.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну в Києві було пошкоджено 390 будівель (з них 222 – багатоквартирні будинки), вартість їх відновлення становитиме близько 70 млн євро.

Крім цього, у Києві від обстрілів та бомбардувань пошкоджено 75 закладів освіти, з яких 30 – дошкільні. 17 закладів охорони здоров’я, 11 закладів культури.

Читайте також: На Київщині жертви окупантів впізнали своїх катів